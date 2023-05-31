微软 Bing 聊天 6 月份重大更新可能包括对 Chrome、Firefox 等第三方浏览器的实验性支持

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日消息:微软在其 Build 2023 开发者大会上宣布了一些即将推出的 Bing 聊天新功能。其中包括支持从各种合作伙伴添加第三方插件。事实证明，Bing Chat 团队正在准备在 6 月份的一次重大更新中添加对这些插件的支持。

微软的广告与网络服务负责人 Mikhail Parakhin 在 Twitter 上回答了关于 Bing 聊天改进的一些问题时提供了这些信息。他表示：

迄今为止最大的变化是为大规模插件推出进行的大型内部重构。我们正在将一切都转化为插件（包括搜索的不同方面！）——这将带来非常显著的指标改进。

在后续消息中，Parakhin 表示，Bing 聊天还将为聊天机器人的平衡模式用户增加「更大的上下文大小」。此外，他表示我们可以期待「在取消交互率方面的显著改进（特别是对于编写代码）」，这对于在该领域使用 Bing Chat 寻求帮助的程序员来说将是非常受欢迎的。

他还表示，Bing Image Creator（微软的基于 AI 的艺术工具）将进行一些改进，但有关这些改进的细节尚未公布。在 Build 2023 期间，微软表示 Bing Image Creator 将很快添加一种标记任何图像和视频的元数据的方式，以便可以快速识别它们是由 AI 生成的。

最后，Parakhin 表示，6 月份的 Bing 聊天更新可能会「有望」看到「启用第三方浏览器的第一个实验」。这对于 Bing 聊天来说无疑将是一个重大的改变，因为它目前仅限于在 PC 上使用 Microsoft Edge。支持其他浏览器如 Chrome、Firefox 等肯定会帮助扩大聊天机器人的用户群。

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