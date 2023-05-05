微软向所有人开放 Bing AI 聊天预览版 增加对第三方插件和服务支持

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日消息:微软当地时间周四正式宣布向所有人开放其 Bing GPT-4 聊天机器人，无需再加入候补名单等待。

用户需要做的就是使用 Microsoft 帐户登录新的 Bing 或 Edge，现在用户将访问由 GPT-4 提供支持的 Bing Chat 开放预览版。微软还通过大量新功能甚至插件支持对 Bing Chat 进行了大规模升级。

该聊天机器人最初于 2 月以封闭预览版的形式推出，全世界 13 岁或以上拥有微软账户的人都可以使用。该功能仍然限于电脑上的 Edge 浏览器以及手机和平板电脑上的必应应用程序和 Edge 浏览器。此后微软一直在逐步开放它。

微软现在正在为 Bing Chat 添加更多智能功能，包括图像和视频结果、新的 Bing 和 Edge Actions 功能、连续聊天和历史记录以及插件支持。插件支持将成为开发人员和 Bing Chat 未来的关键补充。

微软消费者首席营销官 Yusuf Mehdi 此前于纽约举行的一次活动上说，自 2 月份以来，必应用户已经进行了超过 5 亿次聊天，自必应的生成式图像功能于 3 月底推出以来，创造了超过 2 亿张图片。他说，每天有超过 1 亿人使用必应，但他承认，这个数字「相对于人们的所有搜索来说是非常小的」。

微软宣布这一消息的时机是在大型谷歌 I/O 开发者大会召开前一周。微软的竞争对手，以其同名引擎主导搜索市场，并以 Chrome 浏览器主导浏览器市场，它有自己的人工智能产品，称为 Bard。谷歌同样在 2 月份宣布了 Bard，并在 3 月份向美国和英国的用户开放了它。

Yusuf Mehdi说，在未来，该公司计划扩展到纳入「多模式」功能，允许用户通过上传照片进行搜索，并让人工智能进行分析和相应的回应。然而，这一功能仍未准备好推出，微软不会透露它可能发布的时间。至于有人担心微软和其他公司的人工智能产品进展太快，Mehdi认为开放测试是正确的方式。

「我们相信，以正确和负责任的方式将这项技术推向市场，就是在公开场合进行测试，就是让人们来看看它，玩玩它，获得反馈，」Yusuf Mehdi 说。

「在我们看来，你必须经历这个过程。你必须以伟大的、负责任的人工智能原则和方法为基础，我们已经做了很多年了。然后你必须走出去，你必须测试这一点，你必须得到反馈。我们认为这才是正确的做法。」

微软正在与 OpenTable 合作，以启用其用于在 Bing Chat 和 WolframAlpha 中完成餐厅预订的插件，以生成可视化效果。微软将在本月晚些时候的 Build 大会上分享更多内容，届时我们应该可以更好地了解开发人员将如何真正扩展这个聊天机器人，就像 OpenAI 在 3 月份对 ChatGPT 所做的那样。

有关即将推出的新 Bing Chat 功能的更多信息，请在此处查看微软官方博客文章。

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