刘畊宏20秒短视频要价60万 有人认为这个价格不值

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:一年一度的618购物狂欢节已经拉开帷幕，各家电商平台和商家都在加紧推销，而明星、网红带货则是最受欢迎的方式之一。比如京东推出了直播带货的服务并与交个朋友合作，还有罗永浩的大卖场，罗永浩在首次直播带货时销售额达到了1.5亿元，并成功出售了一套杭州折扣房。

知名主播能够带给商家和平台无限的流量，以及巨大的成交额和利润。近日，一些网友发现抖音平台上也有网红提供带货的服务，在1到20秒的短视频中，拥有30万以上粉丝的达人和主播账号报价在1到10万元之间。

而拥有更高粉丝数量的账号则会更贵，比如小鱼海棠、刘畊宏等拥有上千万粉丝的账号，短视频的报价超过了数十万，其中刘畊宏要价60万元。这样的价格引发了网友的热议，有些人认为60万元太贵了，需要卖多少货才能赚回这个价格。

但也有人认为这是非常超值的价格，因为它基本上相当于一次代言，即使只是一个短视频，商家在后期仍然可以继续利用刘畊宏的代言效果来宣传品牌。

同时，刘畊宏目前在抖音拥有超过6800万的粉丝数量，这个数字实在是惊人的庞大。根据平台数据，刘畊宏的视频作品的播放量中位数为28万次，这在博主中属于比较高的水平。这意味着该视频有可能会为商品或商家带来28万次流量，尽管这个数字有不确定性，但也有可能远远超过28万。

总的来说，单靠28万次曝光，已经足以帮助普通商家获得难以想象的宣传效果，并且这种效果是其他方式难以达到的。

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