AITO问界系列5月交付量5629辆 环比增长22.7%

快科技6月1日消息，吉利汽车公布旗下高端新能源品牌极氪的5月交付数据。5月份，极氪共计交付8687辆汽车，相比2022年同期实现了大约100%的增长幅度。而在4月份，极氪交付了8101辆；一季度前三个月中，极氪分别交付了3116辆、5455辆和6663辆汽车。意味着极氪的交付数据逐月增加，仍呈现出稳步增长的趋势。目前极氪旗下共计三款车型，分别为极氪001、极氪009和极氪X，其中极氪001是最重要的销量支撑。截止2023年4月底，极氪已经累计向消费者交付了101283辆汽车，但极氪旗下车型至今无一例自燃起火事故，安全性令消费者倍感安心。此外，官方公