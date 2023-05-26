支付宝上的这个生僻字键盘，更多人可以用上了

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:数字时代给生活带来了便利，但姓名中含有生僻字的人却遇到了新的烦恼。有网友列举了生僻字姓名带来的困扰，包括银行无法开户收款、行车证驾照需要手写、无法实名注册购票等等。数据显示，有这样困扰的人在我国超过6000万。

这一问题被认为是另一种形式的“数字鸿沟”，虽然看似简单，但同字库字体、中文编码、信息系统等都有关联，需要社会各界的共同努力才能解决。

5月26日在中关村论坛“世界开源创新发展论坛”上，蚂蚁集团宣布启动“汉字拾光计划”，进一步开源自研的生僻字解决方案，让更多人平等地享受数字生活。

据悉，去年底这一生僻字解决方案已经应用于支付宝，解决生僻字用户因为姓名录入不正确、无法通过实名认证，也无法享受完整数字服务的问题。

这套生僻字解决方案完整解决了从输入、显示到交换、互通互认各个环节的问题。简单来说，用户在界面上可以看到一个生僻字键盘，只要输入拼音就能打出对应的生僻字。而后台则将大多数生僻字的各种替代形态（如拼音、拆字）做一个转码映射，在涉及姓名核验、流转的地方都通过这套方案进行转码，帮助系统认定两个名字是同一个人。

蚂蚁集团将通过“汉字拾光计划”向全社会免费开放生僻字解决方案，帮助需要进行生僻字改造的公共服务机构或商业机构以更低成本进行改造，也帮助更多服务商服务产业上下游。

目前，需要的机构都可以访问Gitee、Github等平台接入使用这一解决方案。

蚂蚁集团副总裁、蚂蚁技术研究院院长陈文光在论坛上表示，未来蚂蚁集团生僻字解决方案还将进一步完善拆字输入，OceanBase开源版本也将遵循所有符合新国标的字符集，支持存储所有可识别的生僻字。同时，欢迎有更多经验丰富的开发者共同加入，补齐笔画输入、机具输入、及更多自定义编码的转换。

蚂蚁集团始终致力于让更多人共享科技便利，弥合数字鸿沟。自2013年起就投入支付宝无障碍改造，开发的无障碍功能已服务191万视障用户;上线“暖洋洋客服专线”，服务老年人超177万人次。

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