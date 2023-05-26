1元可购买5万颗补天石！一男子被判赔偿江南百景图20万

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:据人民法院报报道，《江南百景图》是上海某游戏公司开发的一款古风模拟经营类手游，玩家需要购买特定道具才能体验完整游戏进程。

官方渠道上，1元钱可购买10颗“补天石”道具。然而，张某利用技术手段，让玩家只需花费1元钱就可以购买5万颗“补天石”道具。安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院审理了上海某游戏公司对张某、安徽某户外拓展公司不正当竞争的诉讼纠纷案，认为张某的行为属于不正当竞争，应该给予公司赔偿。

因此，上海某游戏公司将该店铺经营者张某告上合肥高新区法院，要求其停止不正当竞争行为，并赔偿经济损失75万元。

经审理，法院认为张某是实际侵权行为人，他引导玩家选择低成本作弊方式来体验完整游戏进程，缩短了游戏的时间和活跃周期，导致游戏运营商的运营成本上升，收益下降，这种行为属于不正当竞争法第十二条规定的经营者利用技术手段，妨碍破坏其他经营者合法提供的网络产品或服务正常运行的行为。

由于涉案店铺参加了“爱的分贝公益保证计划”公益活动，每真实销售一个商品都会进行公益捐助。因此，双方同意以涉案侵权商品页面显示的捐助数量14072件作为经济损失的计算基础，并在上海某游戏公司维权的合理支出基础上适当上浮赔偿金额。最终，张某向上海某游戏公司赔偿20万元，并全额履行了相应的赔偿责任。

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