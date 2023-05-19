Stability AI推出文本生成动画工具包Stable Animation SDK

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:Stability AI推出了文本生成动画工具包Stable Animation SDK，可支持文本、文本+初始图像、文本+视频多种输入方式，使用者可以调用包括Stable Diffusion2.0、Stable Diffusion XL在内的所有Stable Diffusion模型，来生成动画。

Stable Animation SDK的推出，为视频生成领域注入了新的活力，让用户可以更加方便地生成动画。

Stable Animation SDK可支持三种创建动画的方式，且对生成视频的时长没有限制，但是长视频将需要更长的时间来生成。

动画功能API的使用是以积分计费的，10美元可抵1000积分，生成视频的费用并不固定，受参数、时长等各种因素的影响。

要创建动画并测试SDK的功能，只需要两个步骤即可运行用户界面:

在开发应用程序时，需要先设置一个Python虚拟环境，并在其中安装Animation SDK。 在用户界面中，输入文本、选择参数和风格，即可生成动画。

近年来，视频生成技术得到了广泛应用，如虚拟现实、游戏、广告等领域。随着技术的不断进步，视频生成技术将会有更广泛的应用场景和更高的应用价值。

传送门:

https://platform.stability.ai/docs/features/animation/using（StableAnimation SDK使用说明书）

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