Google Play 开发者现在可以使用生成式 AI 来创建应用详情

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日消息:生成式人工智能确实无处不在。它被用于创建社交媒体头像。它可以帮助调试代码和撰写内容。如今，Google 希望利用它来鼓励应用开发者扩大在 Google Play 商店上的自定义商店列表的使用。

在 Google I/O 上宣布的新功能将为开发者提供访问由人工智能驱动的工具，帮助他们创建新的列表并将现有的应用列表转化为多种语言。

应用开发者已经可以创建多达 50 个自定义商店列表，但 Google 希望这些新工具能使管理它们更加容易。首先，它引入了商店列表分组功能，允许开发者为其应用创建一个基本列表，然后根据特定的受众人群或事件修改特定元素，以使其更加贴合。从 YouTube 访问您应用的商店列表的潜在用户可能会看到一组屏幕截图，而来自另一个国家的访问者可能会看到不同系列的图像，以及以其母语编写的应用描述。

新的由人工智能驱动的功能似乎旨在简化这一过程。例如，AI 助手可以接受开发者提示，突出显示一个关键功能或营销主题，并生成现成的文本，帮助用户打造一个针对 Google Play 商店的目标列表。还有一个新的机器翻译工具，可以帮助开发者快速将其应用列出在 10 种不同的语言中。

尽管大多数这些新功能旨在帮助开发者寻找和扩大受众，但至少有一个新工具正在向普通用户推出：由人工智能驱动的信息摘要。Google 表示，这个功能应该能够让用户一目了然地「从彼此身上学习」，了解什么使一个应用程序「与众不同」。然而，即使这也是为了帮助应用扩大影响力：刚开始时，它只能帮助总结英语的正面评论。

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