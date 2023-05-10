微软 AI 驱动的 Microsoft 365 Copilot 正在获得更多功能和付费访问

站长之家(ChinaZ.com) 5月10日消息:微软正在扩大对其基于 OpenAI 的 GPT-4 的数字助理 Copilot 的预览访问，该助理在 Microsoft 365 应用程序和服务中带来了基于 AI 驱动的功能。该公司还宣布了一个新的索引工具，可以让 Copilot 更准确地报告公司内部数据，以及一些适用于 Microsoft Whiteboard、Outlook 和 PowerPoint 的新的 Copilot 功能。

该公司正在推出 Microsoft 365 Copilot Early Access Program，这是一个仅限邀请的付费预览版，最初将向全球 600 个客户推出。在此次扩张之前，只有 20 个客户可以测试 Microsoft 365 Copilot。这些新客户将被要求支付一定金额作为门槛，但微软并未透露何时开始正式推出。

微软还为 Microsoft 365 Copilot 引入了一系列新功能。为使用 Microsoft 365 E3 或 E5 套件的企业客户推出了一个名为 Semantic index 的新功能，它可以创建用户和公司数据的直观映射。微软表示，Semantic index「对于在 Microsoft 365 Copilot 中获取相关的可操作响应至关重要」。例如，微软表示，通过询问 Copilot 关于「三月销售报告」的问题，该工具将识别出「销售报告是由财务团队的 Kelly 创建的 Excel 文件」，而不仅仅是寻找包含那些关键字的任何文档。

微软称，此更新还将增强 E3 和 E5 客户的基于企业的搜索结果，即使他们没有使用 Copilot。能够利用内部公司数据能够帮助更可靠地简化现有的自动化和工作流程。

Copilot 也正在被添加到 Whiteboard 中，后者是 Microsoft 365 的协作数字画布应用，用于头脑风暴。用户可以召唤 Copilot 帮助生成关于特定话题的想法，并总结 Whiteboard 内容。Copilot 还可以使用 Microsoft Designer，该公司的新图形设计应用程序，根据在 Whiteboard 上创建的想法提示生成图像，从而将这些想法变为现实。

还还为已支持 Microsoft 365 Copilot 预览的应用程序引入了新功能。例如，OpenAI 的文本到图像生成器 DALL-E 将被添加到 Microsoft PowerPoint 中。用户将能够询问 Copilot 根据文本描述生成图像，然后将其包含在演示文稿中。PowerPoint 中的 Copilot 还可以优化文本，例如将项目符号转换为段落（反之亦然）或更改语气。

最后，Outlook 正在获得新的 Copilot 指导功能，可以在紧急情况下或处理敏感主题时为草拟电子邮件提供写作指导。Copilot 将为用户提供如何在这些情况下有效地传递信息以及适当的表达方式的建议。微软没有提到任何这些新功能何时可供付费预览客户使用。

目前还没有任何关于 Microsoft 365 Copilot 的公开发布（甚至是公开测试版）的消息。我们可能会看到更多这些预览更新扩展功能的情况，而微软也需要在把它推向更广泛的公众之前花费更多时间。

几乎所有使用大型语言模型的服务都因提供不准确的信息（即幻觉）而受到严格审查，包括微软自己的 Bing 聊天机器人。微软已经在 Copilot 上标上了一个警告，提示当前存在不准确的结果，但是目前使用生成式 AI 技术的组织仍然存在将虚假或误导性信息融入到他们的工作流程或企业通讯中的风险。

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