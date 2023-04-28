微软 AI 设计工具 Microsoft Designer 正在被内置到 Edge 中 用人工智能生成社交内容

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日消息:微软周四发布博客文章，正式宣布 Microsoft Designer 的扩展预览版，这是一个生成式人工智能设计创作应用程序。

图片来自Microsoft Designer

Microsoft Designer 允许用户「快速创建令人惊叹的视觉效果、社交媒体帖子、邀请函等」，该文章表示。它已经从去年 10 月开始进行了更新，现在正在集成到 Microsoft Edge 浏览器的侧边栏中。如果 Designer 在 Edge 中可用，可以通过点击侧边栏的「+」图标来启用，该文章解释道。

Microsoft Designer 通过文本提示将文本和视觉元素相结合。它使用 OpenAI 的 DALL-E 模型来创建图像。现在，用户可以获得「画布」调整选项，它会在调整大小后自动移动设计元素。它支持「多达 20 种不同的社交媒体布局大小」。

在扩展预览中的另一个新功能是创建动画视觉效果，可用于背景。此外，微软添加了获得文本复制建议的功能。根据特定设计，预览现在会创建不同的说明文字和标签选项。

Microsoft Designer 中其他即将推出的改进包括通过选择「填充、扩展背景、擦除和替换背景」选项来编辑背景。

微软在其文章的注脚中解释了关于 Microsoft Designer 的产品意图。扩展预览版的用户只能获得计划功能的一部分。Microsoft Designer 产品最终将作为免费应用程序发布，并提供更多的高级功能供 Microsoft 365 个人和家庭订阅者使用。

后一种描述表明，微软正在构想 Microsoft Designer 更多地作为消费类应用程序，或许像其 Microsoft Publisher 应用程序一样拥有生成式人工智能功能。

微软设计师产品负责人 Derek Johnson 在周四的推文中指出，微软非常适合创建基于人工智能的 Microsoft Designer 产品。

「当人工智能革命席卷全球时，我们已经准备好了：我们的团队一直在使用人工智能进行 7 年以上的建设，」Johnson 写道。「这使我们能够齐心协力，以 AI 为核心打造出真正独特的东西，为世界各地的人们革新设计流程。」

微软已经取消了使用扩展 Microsoft Designer 预览版的等待名单。现在只需要登录到 Microsoft 帐户即可使用。

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