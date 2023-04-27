俞敏洪:可以考虑董宇辉接班 董宇辉的反应亮了

新东方董事长俞敏洪在东方甄选直播间表示，他的孩子没有表达过要接替他的意愿，而且新东方是一家股份几乎都是公众的公司，所以不存在二代接班的问题。但他认为像董宇辉这样的人才未来有可能接班。董宇辉在一旁笑而不语并双手抱拳。
俞敏洪还建议董宇辉出国留学，但董宇辉回应拒绝了1000万广告费，他表示拒绝这些商务并不是为了炫耀，而是因为容易钱挣的太多就不想吃苦了。
此外，据潮新闻报道，董宇辉很可能拿到东方甄选的股权激励和高管同级别的股权数量。
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新东方董事长俞敏洪在东方甄选直播间表示，他的孩子没有表达过要接替他的意愿，而且新东方是一家股份几乎都是公众的公司，所以不存在二代接班的问题。但他认为像董宇辉这样的人才未来有可能接班。董宇辉在一旁笑而不语并双手抱拳。
俞敏洪还建议董宇辉出国留学，但董宇辉回应拒绝了1000万广告费，他表示拒绝这些商务并不是为了炫耀，而是因为容易钱挣的太多就不想吃苦了。
此外，据潮新闻报道，董宇辉很可能拿到东方甄选的股权激励和高管同级别的股权数量。
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新东方俞敏洪在东方甄选的直播间谈到了企业的传承问题。他说:“我儿女没有真的想过要来新东方新东方是一个股份基本上都是公开的公司，所以我没有二代接班的烦恼。”董宇辉曾说过，“女婿有钱，新东方给我高管的工资，从红起来到现在才七八个月，我对现在的收入已经很满足了，这收入已经远超预期;且老俞给我发了股票，不止一股不少，具体不能说。
新东方创始人俞敏洪这两年带领公司转型电商直播，成立的东方甄选已经成为带货头部品牌培养出了董宇辉等一众知名主播，俞敏洪对他也非常器重，甚至考虑让他来接班。在4月25日的东方甄选直播间，俞敏洪谈到了公司未来接班人的问题，表示自己的孩子没有真正表达过要去新东方的新东方已经是一个比较大的公司，股份几乎全都是公众的，自己不存在二代接班的问题。当时他也提到了考虑把公司交给一些优秀的人，比如说东方小孙和董宇辉这样的人才。
新东方创始人俞敏洪在东方甄选直播间中表示，自己最大的遗憾是没有出国留学，并建议主播董宇辉去国外学习，可以上白天学校，晚上直播赚学费。俞老师已经帮他规划了全球最顶尖的学校。如今的新东方已开始转型直播带货，创立了东方甄选，成为新东方的主业，董宇辉因此走红，俞敏洪曾表示愿意给董宇辉凑点钱买房，被董宇辉调侃“老头骗我好几次”。
董洁直播间的出圈爆火，让很多人都觉得意外，因为这实在是个“非典型”的直播间。高客单价、轻声细语的风格，和平时看到的直播带货，可以说是南辕北辙。2023年，直播带货的入场门槛将变高，要想不失体面地赚钱，需要跟上用户和品牌的需求。
在东方甄选看世界直播间中，俞敏洪表示，自己人生中最大的遗憾是没有出国留学，并建议董宇辉出国留学，可以白天上课学习，晚上直播赚学费。董宇辉表示，俞老师之前都给我规划过了，帮我选了全球最顶尖的几所学校。董宇辉直播中调侃说：大家且看他能不能凑到钱吧，反正老头骗我好几次了。
董宇辉自称拒绝1千元广告”一事，引起网友关注热议。董宇辉在东方甄选直播间中回应称：我当时是无心说的，没有向大家炫耀的意思。钱确实重要，但你不能把它当最重要的事。
4月11日晚上，东方甄选公布向154名符合条件的参与者（承授人）发放股份奖励3045.9万股。按照东方甄选当天收盘价29港元计算，本次股份奖励总价值约8.83亿港元，约7.75亿元人民币。今年1月初，东方甄选股价一度突破75港元，按照当时股价计算，这笔股权激励高达20亿元人民币。公告显示，新东方创始人俞敏洪以及东方甄选高管孙东旭、尹强都在此次股份奖励名单中。不过，公�
3月31日，在华为2022年度报告发布会上，即将在明天就任华为当值轮值董事长的孟晚舟表示，治理章程是体制的接班，不是个人的接班是集体的领导，公司不会把集体命运系在个人身上。公司的董事会治理规则明确了约定了当值日程，她和其他轮值会依据治理章程推进工作。”根据官方公布的数据，2022年华为整体经营平稳，实现全球销售收入6423亿人民币，净利润356亿元，其中华为运营商业务、企业业务、终端业务分别实现销售收入2840亿元、1332亿元、2145亿元。
俞敏洪最近在直播间谈到对于猪周期”的理解，称与人生周期比较相似。俞敏洪表示，我们小时候就是这么讲的，今年种了一茬农作物大家都很赚钱，结果明年所有人的地都种上了那个农作物，农作物的价格就迅速地下降，结果大家就亏钱了到第三年很多人就不种了，坚持种的那个又赚钱了。创始人的性格不一样，企业所面临的环境不一样，那么应对的策略就会不太一样，所谓的差之毫厘，谬之千里。
4月14日消息，本周东方甄选发公告，向公司包括高管、雇员在内的154人发放3045.9万股股份奖励，按照东方甄选当天收盘价29港元计算，本次股份奖励总价值约8.83亿港元。其中俞敏洪获得150万股，CFO尹强获得60万股，按照4月11日收盘价计算，价值分别约4350万港元、1740万港元。CEO孙东旭则获得300万股，价值高达8700万港元。虽然新东方创始人俞敏洪以及东方甄选高管孙东旭、尹强被
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。
支持18bit三ISP、支持4K HDR视频拍摄骁龙7+ Gen2 是首款在骁龙 7 系中支持18bit三ISP（图像信号处理器）的准旗舰级芯片。它支持极致的动态范围，一次能拍摄 30 帧图像，暗光下也能带来更优秀的色彩表现能力。它最高支持高达 2000 万像素的照片拍摄，也支持4K HDR视频拍摄。
GPU和AI性能提升了100%骁龙7+ Gen2 的GPU采用了Adreno 660L，相比上一代骁龙 7 系芯片，GPU性能提升了100%。它还支持部分Snapdragon Elite Gaming特性，例如自适应可变分辨率渲染、立体渲染等。骁龙7+ Gen2 的AI引擎采用了Hexagon 780L，相比上一代骁龙 7 系芯片，AI性能提升了100%。它还支持高通aptX骁龙畅听技术。
最高主频达到了2.91GHz，安兔兔跑分达100万分骁龙7+ Gen2 的CPU采用了ARM Cortex-X2 为基础的超大核，最高主频达到了2.91GHz，大核为2.49GHz，小核为1.8GHz。相比上一代骁龙 7 系芯片，CPU性能提升了50%1。据跑分网站显示，骁龙7+ Gen2 在Geekbench5 单核得分为 1100 多分，在安兔兔跑分中达到了 100 万以上。
是骁龙7+ Gen2 是高通于 2023 年 3 月 17 日发布的第二代骁龙 7 系移动平台，内部型号为SM7475-AB。它基于4nm工艺制造，采用1+3+ 4 的Kryo CPU架构，拥有强大的性能、图形、AI和影像能力，支持5G双待双通，也是在骁龙 7 系中首次实现了 5G 双待双通，采用骁龙 X62 5G 调制解调器，支持 WiFi 6/6E 和蓝牙 5.3。
Redmi Note12 Turbo首发骁龙7+Gen2 首发机型是Redmi Note12 Turbo，考虑到骁龙7+Gen2是定位中端处理器，预计会在之后其他机型陆续使用这款处理器，包括国产性价比比较高的几个品牌都会推出搭载这个芯片的智能手机，具体的型号预计会在近期陆续公布。骁龙7+Gen2 采用了台积电4nm工艺，1*2.91GHz X2 超大核+3*2.5GHz A710 大核+4*1.8GHz A510 小核，Adreno 725 580MHz GPU，骁龙X62 5G基带。 相较于前代CPU性能提升超50%，GPU性能提升 2 倍。