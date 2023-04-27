俞敏洪:可以考虑董宇辉接班 董宇辉的反应亮了

新东方董事长俞敏洪在东方甄选直播间表示，他的孩子没有表达过要接替他的意愿，而且新东方是一家股份几乎都是公众的公司，所以不存在二代接班的问题。但他认为像董宇辉这样的人才未来有可能接班。董宇辉在一旁笑而不语并双手抱拳。

俞敏洪还建议董宇辉出国留学，但董宇辉回应拒绝了1000万广告费，他表示拒绝这些商务并不是为了炫耀，而是因为容易钱挣的太多就不想吃苦了。

此外，据潮新闻报道，董宇辉很可能拿到东方甄选的股权激励和高管同级别的股权数量。

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