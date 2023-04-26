苹果代号 Quartz 的基于人工智能的健康辅导付费服务或于 2024 年推出

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日消息:据彭博社 Mark Gurman 报道，苹果计划在 6 月展示的 iOS 17 更新将包括几个与健康有关的新功能。将会有一个跟踪情绪的功能，另外苹果计划首次将「健康」应用带到 iPad 上。

长期以来，苹果公司一直有一个「健康」应用，但它一直只在 iPhone 上使用，随着 iOS 17 的推出，这种情况可能会改变。iPad 上的「健康」应用将为用户提供更多的屏幕空间，用于查看健康指标、心电图结果、处方、医生的实验室测试等。苹果的目标是提高健康应用在广泛使用平板电脑的医疗保健环境中的普及率。

除了将「健康」应用带到 iPad 上，苹果还计划推出一个新的情绪跟踪器，让用户跟踪他们的情绪，回答有关他们一天的问题，并在一段时间内查看结果。未来，可以通过用户的说话方式、打字内容和其他数据，用算法来确定用户的情绪，但苹果将从情绪跟踪开始。

苹果为 iOS 17 中的健康应用设想的情绪跟踪功能将与上周传闻的日记应用分开。据 Gurman 称，日记应用不会是一项健康功能，而是作为 Find My 服务和其他定位功能的延伸，因为苹果希望扩大 Find My 的社交网络功能。

健康应用也将获得管理近视等视力状况的新功能。正如之前传闻的那样，苹果正在开发的 AR/VR 头显将包括以健康为中心的功能，比如一个冥想应用，它将引导用户进行平静的冥想。

明年，苹果将通过一项新的健康辅导服务扩大其健康产品。这项代号为 Quartz 的基于人工智能的服务将帮助鼓励用户锻炼，改善他们的饮食习惯，并采取措施改善他们的睡眠。该服务将利用 Apple Watch 的数据提出个性化建议，并创建量身定制的辅导方案，苹果计划每月收取费用。虽然这项服务计划在 2024 年推出，但 Gurman 提醒说，它可能会「被取消或推迟」。

其他主要的未来健康计划包括苹果手表的血压监测和无创葡萄糖监测，这两项功能苹果已经研究了很多年。

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