谷歌合并AI研究实验室Google Brain 和 DeepMind

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:谷歌已将其人工智能研究实验室 Google Brain 和 DeepMind 合并为一个名为 Google DeepMind 的新部门。新团队将专注于突破性的人工智能产品和进步，同时保持道德标准，使公司能够与 OpenAI 竞争。

谷歌人工智能研究实验室的整合标志着谷歌在竞争激烈的人工智能行业中保持优势的重要一步。此举将汇集人工智能领域的世界级人才以及计算能力、基础设施和资源，以创造下一代人工智能突破和产品。

谷歌和 Alphabet 首席执行官桑达尔·皮查伊 （Sundar Pichai） 在一篇博文中表示:“将所有这些人才整合到一个专注的团队中，以谷歌的计算资源为后盾，将显著加快我们在人工智能方面的进步。”

据 DeepMind 联合创始人兼首席执行官 Demis Hassabis 表示，谷歌 DeepMind 的创建将汇集 AI 领域的世界一流人才以及计算能力、基础设施和资源，大胆而负责任地创造下一代 AI 突破和产品。

“通过创建 Google DeepMind，我相信我们可以更快地到达那个未来，”哈萨比斯在一篇博客文章中说。“以安全和负责任的方式构建更强大和通用的人工智能，要求我们解决我们这个时代最艰巨的科学和工程挑战。为此，我们需要以更快的速度开展工作，加强协作和执行，并简化我们做出决策的方式，以专注于实现最大的影响。”

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