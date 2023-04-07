阿里云大模型“通义千问”开始测试（附网址）

在被OpenAI的ChatGPT成功搅动热情、却又猝不及防开始封亚洲账号的日子里，阿里云自研大模型开始邀测。TechWeb获得测试码并第一时间连夜进行了测试体验，包括常规问答、写剧本、写商品文案、写编程代码、进行SWOT分析、做数学题、甚至写“彩虹屁”文……整体言，有惊喜也有惊讶。用自己家的，也不怕封号！