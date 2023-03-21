微软 Bing 在线绘图 Image Creator 功能正式公测：每幅画作左下角带有 Bing Logo

站长之家(ChinaZ.com) 3月21日消息:微软 Bing 在线绘图功能正式开放公测，该功能由微软投资的 OpenAI 公司的 DALL-E 技术驱动，用户只需提供画面和风格的形容词即可生成出高质量的图片。

据了解，Bing 绘图目前仅支持英文，当用户准确描述的时候，它的效果最好。因此，发挥创意，使用形容词、地点，甚至艺术风格，如「数字艺术」和「逼真」以生成高质量图片。

与 New Bing 不同，Bing 在线绘图目前无需排队，所有用户都可以直接开始使用。但现阶段仅支持使用英文描述词，并会在每幅画作的左下角加上 Bing Logo。

微软表示，提供一种鼓励负责任地使用Image Creator的体验。为此，微软在Image Creator中加入了OpenAI的保障措施和额外保护措施。当系统检测到一个潜在的有害图像可能由一个提示生成时，它会阻止该提示并警告用户。

微软还明确指出，Image Creator的图像是由人工智能生成的，在每张图像的左下角包括一个经过修改的Bing图标，以帮助表明该图像是用Image Creator生成的。同时允许在世的艺术家报告他们的名字，以限制与他们名字相关的图像的创建。

对于屡次违反微软的内容政策将导致暂停使用Image Creator，并且有可能会永久取消对Image Creator的使用。

现在用户可以直接访问https://cn.bing.com/images/create/试用。

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