李佳琦半隐退 旺旺是如何上位的? 网友：平凡人的努力更令人动容

如果你经常看李佳琦的直播间，你应该已经发现，李佳琦现在基本上已经是半隐退的状态。

如果你在一个普通的日子进入李佳琦的直播间，很可能看到的不是李佳琦，而是一群帅哥美女，这些都是李佳琦的助播团成员。就算是今年3月8日的妇女节大促，李佳琦的直播间从下午4点开始，前两个小时，李佳琦也没有露面，直到快6点才慢慢赶来。

在李佳琦的公众号里，每天的直播预告会清楚标明“助播场”还是“佳琦场”，助播们的直播时长，要远远多于李佳琦。有时候，李佳琦会在晚上11点就结束直播，留下助播们继续带货，甚至会一晚上换好几位助播，分品类轮流跟自己配合讲解，有粉丝感觉到，“佳琦就像是在亲自考察助播们的表现”。

将李佳琦身上的聚光灯分散到旺旺乃至更多助播身上，这正是现在的李佳琦和美ONE都急需做的事情。

在一众助播中，人气最高的非朱旺旺莫属。在美ONE，这个27岁的女孩，在小助理付鹏离开后，成了“王者之女”。她是李佳琦最信任的助播，在录制综艺《所有女生的OFFER》第二季时，李佳琦一边嘲笑旺旺，“我也不知道为什么我要带你去录制”，随后就笑了，“我怕其他人记不清产品的名字和成分”。

在粉丝眼里，旺旺情商高、工作能力强，能够和李佳琦打好配合。李佳琦直播间铁粉张茗说，她对旺旺印象最深刻的一次，是助播团成员Shea没有做好表情管理，在涂口红时候看起来不太高兴。 李佳琦有些生气。旺旺马上给Shea打圆场说，“三倍工资啊!忍一下”，直播间里尴尬气氛立刻消失了。

更重要地是， 旺旺正在出圈。 在小红书上， 关于旺旺讨论超出了帮卖东西这件事本身， 更多人关注到了旺旺本人。 这些讨论集中在旺旺的"上位之路"， 觉得她是普通女孩子样板和奋斗标准。旺旺发了一条关于毛戈平给她化妆小红书， 点赞有4.2万， 这个数据甚至不比当红女明星差. 一个粉丝发了一条关于旺旺的动态，标题为"我的生活可以没有女明星， 但不能没有旺旺"，得到了无数人回应。

美ONE最近发布了一条招聘广告，吸引了很多人的目光。广告的亮点是旺旺录制的一段视频，她讲述了自己加入美ONE的过程，当被问及“最大的收获是什么”时，她说，明显地，变美了，变自信了。视频的结尾，旺旺向想要成为主播的人们喊道:“美ONE是一家会让你变得非常有可能性的公司。”

显然，旺旺正在成为新的梦想典范，这不仅能帮助美ONE在后李佳琦时代培养出更多优秀的新人，同时也在告诉李佳琦直播间里的“所有女生”:只要努力，一切皆有可能。

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