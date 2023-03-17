爆肝整理！midjourney像素艺术风格提示指南 midjourney详细使用教程

在MidjourneyV4版本中，最让人印象深刻的可以说是像素艺术。它的生成效果让人惊叹，玩家甚至可以直接用Midjourney生成可以直接在游戏中使用的资产。

而且在质量和可配置性方面，V4也有所改善。

不过，Midjourney目前并不能创建真正的像素艺术，因为用Midjourney你无法获得纯净的矢量图像，但您可以使用许多第三方工具将 Midjourney 图像“像素化”为像素艺术。

以下是有关如何在Midjourney中创建像素艺术的入门教程，包括所有提示。

开始

一开始，像素艺术并不是开发人员在创建游戏时做出的选择;这是分辨率和色彩限制的副产品。

将像素艺术合并到提示中的最简单方法之一是引用较旧的游戏机。尝试将以下设备添加到提示中:

●.NES

●SNES

●游戏机

●世嘉创世纪

●世嘉梦幻演员表

8位/16位/32位这些最初是指这些控制台中使用的处理器，但现在用于指代那个时代出现的艺术/音乐。

尝试将它们混合到提示中:

●8位像素艺术

●16位像素艺术

●24位像素艺术

●32位像素艺术

8-bit pixel art， cozy cafe

16-bit pixel art， cozy cafe

24-bit pixel art， cozy cafe

32-bit pixel art， cozy cafe 游戏风格