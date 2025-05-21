谷歌I/O大会全汇总：Gemini升级、AI搜索、Android XR等重磅更新

未来几周还将有更多科技大会接连登场。但对大多数软件开发者来说，谷歌I/O 是最重要的一场，因为全球数百万开发者都必须跟上搜索巨头在操作系统与服务层面的最 新变化。

如今，谷歌的业务早已扩展至 Android、Chrome、搜索和 Workspace 以外 —— AI 是下一个主战场。从去年的 I/O 至今，公司已在 AI 领域推出多个重大进展。

以下是谷歌I/O 大会 2025 中最重要的更新内容（不分先后）：

1. Gemini 2.5 更快、更聪明、理论能力更强

谷歌提前发布了 Gemini 2.5 Pro，原定在 I/O 亮相，但由于测试者反馈积极，数周前就已上线。

今天，谷歌宣布对 Gemini 2.5 Pro 和 Flash 模型的多项升级，包括为前者加入 “深度思考”（Deep Think） 功能，让 AI 可进行多假设推理与高阶研究性思考。

Gemini 2.5 Flash 在推理、多模态、编码和响应效率等方面也有明显提升，所需 token 减少了 20% - 30%。

此外，Gemini 2.5 现支持音视频输入，并在 Live API 预览版中提供原生语音输出，开发者可调整语音对话的语气、口音和风格。

2. Gemini 正快速进化为“通用 AI 助手”

“世界模型”曾是科幻设定，但谷歌正在为其铺路。

AI 视频生成器 Veo 具备物理理解能力，Gemini Robotics 展示出机器人可在不同环境中自主行动、操作与适应。

谷歌正借助 Gemini 2.5 Pro 打造一个能理解上下文、跨设备运行、且能主动执行任务的“智能 AI 助理”。Gemini Live 与 Project Astra 已让我们提前一窥这个未来。

更进一步，谷歌还推出了 Project Mariner —— 一个基于浏览器的代理型 AI，可同时处理多达 10 个任务，包括订机票、搜索信息、购物等。该原型将率先向美国的谷歌AI Ultra 用户开放。

3.谷歌AI Ultra：订阅制 AI 服务全面升级

谷歌推出两档 AI 订阅计划：AI Pro 和 AI Ultra。

Pro：包含 Gemini App（含高 级模式）、Flow、NotebookLM 等所有AI产品，权限高于免费用户。

Ultra：月费 250 美元（新用户前三个月半价），提供最 强权限、抢先试用 Veo 3、Project Mariner、Gemini 2.5 Deep Think 等实验产品。

还包括 Agent 模式，可在桌面环境下实时进行网页浏览、调研、处理任务等，AI 全程协助完成。

4. Veo、Imagen 和 Flow 成为下一代创作利器

谷歌更新了其生成式媒体模型：

Veo 3：支持音频提示生成，如城市街道噪音、公园鸟鸣、角色对话等，增强视频真实感。

Flow：AI 电影制作工具，可自定义视频镜头、动作、演员和场景等。

Imagen 4：图像细节更清晰，表现力更强，支持多种画幅和最 高 2K 分辨率。

5.谷歌搜索进入 AI 模式，彻底变天

AI 搜索模式（AI Mode）将全面开放美国用户使用，无需 Labs 注册。新功能包括：

深度搜索（Deep Search）：从几十个扩展查询提升至上百个，生成更完整、引用更全面的搜索结果。

多模态能力：通过摄像头识别场景，实时询问问题（类似谷歌Lens）。

AI 购物助手：上传照片后即可预览穿搭、比价、查找灵感。

任务代理功能：可自动搜索餐厅预订、票务等最 佳选项，由用户手动确认完成。

此外，AI 总览功能已扩展至全球 200+ 国家与地区，支持 40+ 语言（含中文、阿拉伯语、马来语、乌尔都语等）。

6. Gmail 接入 AI 工具，意料之外

在 Workspace 中，Gmail、Meet 和 Docs 全面接入 Gemini：

Gmail：可根据用户历史回复风格，生成个性化智能回复；还可一键清理指定发件人的邮件。

自动日程提议：当识别到用户尝试安排会议时，自动建议可用时间段。

Meet：接入近乎实时的语音翻译，将发言即时翻译为听众的目标语言。

Docs：限制性引用写作，只从指定链接提取内容生成建议，下季度正式推出。

7. Project Starline 更名为谷歌Beam

谷歌Beam 可将普通 2D 视频转化为类 3D 的真实对话体验，目标是提升远程沟通的情感交流与信任感。

谷歌将与 HP 合作，推出支持 Beam 的企业通讯设备（HP 近期刚收购 Humane，加码 AI 硬件）。

8. Android XR 智能眼镜首 次亮相

谷歌正在将 Android XR 从 VR 头显拓展到日常可穿戴的智能眼镜上。这些眼镜配有摄像头、麦克风和扬声器，并集成 Gemini，可用于：

实时导航（类似车载 HUD）

实时消息查看与回复

翻译对话

语音拍照

谷歌还与 Gentle Monster 和 Warby Parker 等潮流眼镜品牌合作，打造更时尚的智能眼镜。预计 今年晚些时候正式上市。

更多谷歌I/O 2025 新内容将在未来几天陆续发布，敬请关注。

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