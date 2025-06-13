卢伟冰：REDMI K Pad对标iPad mini

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:今日，REDMI正式官宣其首款旗舰小平板——REDMI K Pad，该产品将于近期发布。与此同时，小米集团合伙人、总裁，国际部总裁，Redmi品牌总经理卢伟冰发文透露，今年堪称小米平板业务的爆发之年，小米平板销量首次跻身全球前三，产品阵容完成换新，全面对标苹果iPad系列产品。

卢伟冰强调，5月发布的小米平板7Ultra直接对标苹果最高端的iPad Pro，而接下来即将发布的新品中，有两款平板将分别对标iPad Air和iPad mini，以此构建起小米平板的全明星阵容。其中，REDMI K Pad作为REDMI的首款旗舰小平板，目标明确，直接对标iPad mini，致力于打造4K以内体验最豪华的小平板。

据了解，REDMI K Pad此前已顺利入网。在屏幕方面，它采用8.8英寸定制高分辨率、高刷新率LCD屏，并运用无孔圆角设计，为用户带来出色的视觉体验。性能上，该平板搭载联发科天玑9400+芯片，配合旗舰级冷泵散热系统，能够轻松满足重度游戏需求。同时，它还支持67W闪充，让用户无需为电量问题担忧。

此外，REDMI K Pad在细节设计上也颇具亮点。平板内置双X轴线性马达，能够提供更加细腻、真实的震动反馈，增强游戏和操作的沉浸感;配备双Type - C接口，支持边充电边游戏，方便用户在不同场景下使用。随着REDMI K Pad的加入，小米平板在高端市场的竞争力有望进一步提升，与苹果iPad的竞争也将更加激烈。

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