小米平板8系列官宣本月发布：首发澎湃OS 3

2025-09-17 11:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月17日 消息:今日，小米官方正式官宣小米平板8系列，宣布该系列将于本月震撼发布，业内普遍预计其将与小米17系列同台登场。

在外观方面，小米官方直接公布了小米平板8系列的外观图。从目前展示的情况来看，它与前代产品区别不大，依旧延续了11.2英寸的经典尺寸，这一尺寸在兼顾便携性的同时，也能为用户带来较为舒适的视觉体验。值得一提的是，此前几代小米平板均采用LCD屏幕，此次小米平板8系列是否会升级为OLED屏幕，成为了众多消费者关注的焦点。

系统层面，小米平板8系列将首发小米澎湃OS3，成为第一款预装该新系统的平板设备。不仅如此，官方还透露该系列平板适配了悬浮键盘和手写笔，这一举措将极大地提升平板的生产力属性，满足用户在办公、创作等方面的多样化需求。

配置方面，小米官方表示小米平板8系列将搭载高性能处理器，但明确并非玄戒O1自研处理器。此前曝光的跑分信息显示，小米平板8Pro会搭载骁龙8Elite处理器，而且是4.32GHz的满血版，同时配备16GB内存，如此强大的配置无疑将为平板带来流畅的运行体验。至于小米平板8标准款，有消息称其有可能会搭载第四代骁龙8s处理器，而小米平板7搭载的则是第三代骁龙8s处理器。

