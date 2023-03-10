OpenAI CEO：将推出一系列工具让用户控制其人工智能 AIGC 系统

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日消息:据路透社报道，OpenAI CEO Sam Altman在摩根士丹利投资者会议上表示，该公司将推出一系列工具，让用户可以更好地控制其生成式人工智能（AIGC）系统，针对通用用户用例和具体用户用例进行改进。

他还表示，OpenAI正在与企业客户合作，在特定领域帮助他们培训自己的模型，并减少所谓的「幻觉」，即AI系统尽管答案是错误的，但仍会自信地向用户提供这个答案。管理咨询公司贝恩与OpenAI达成了全球服务合作伙伴关系，使其客户可以将AI功能嵌入其业务流程中。个人用户也可以对人工智能的使用方式施加更多控制。

该公司上月称，正在开发升级版ChatGPT，让用户可以对其定制，以解决人工智能可能存在的偏见。在此背景下，OpenAI将重点开发向外部销售API的平台，并开发类似于ChatGPT的杀手级应用，以更好地服务用户需求。

根据Similarweb的测算，ChatGPT的访问量已经从去年11月份的6.16亿增长到目前的超过10亿。同时，OpenAI推出了收费档ChatGPT服务，为每月支付20美元的用户提供更可靠的服务。

Altman表示，投资者应该将OpenAI视为一家以实现通用人工智能为目标的公司。

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