Meta 新语言模型支持运行在单张显卡上 ：ChatLLaMA 开源实现

站长之家(ChinaZ.com) 3月1日消息:Meta最近宣布推出了一款新的大型语言模型LLaMA-13B，该模型的参数规模虽然比OpenAI的GPT- 3 模型小，但表现更为出色，而且只需要单张显卡即可运行，这使得采用普通用户的硬件也有可能提供与ChatGPT相似的AI聊天机器人性能。

LLaMA语言模型的规模从 70 亿到 650 亿个参数，而OpenAI GPT- 3 模型有 1750 亿个参数。Meta使用了Common Crawl、Wikipedia和C4 等公共数据集来训练该模型，并有可能公开其源代码和权重。Meta表示LLaMA是其基础模型，将是该公司未来更先进模型的基础。

LLaMA-13B模型在BoolQ、PIQA、SIQA、HellaSwag、WinoGrande、ARC和OpenBookQA等标准测试中的表现超过了GPT-3。而GPT- 3 等后续模型需要数据中心规模的计算能力进行处理，而LLaMA-13B只需要单张显卡即可运行，为在消费者硬件上实现类似ChatGPT的性能打开了大门。

这一消息引起了广泛关注。现在，Nebuly AI就推出了基于人类反馈强化学习的LLaMA AI聊天机器人的首个开源实现ChatLLaMA。

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