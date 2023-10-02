Meta悄然发布Llama 2 Long AI模型

要点: 1. Meta发布了Llama2Long AI模型，通过改进训练和编码方法，在某些任务上超越了GPT-3.5Turbo和Claude2。 2. 该模型使用RoPE编码和强化学习改进，提高了在编码、数学、语言理解等任务中的性能。 3. 文章还讨论了AI驱动的恶意机器人对网络安全的威胁，强调了数据防御策略和合作的重要性。

站长之家（ChinaZ.com）10月2日 消息:Meta最近发布了Llama2Long AI模型，该模型在一些任务上超越了GPT-3.5Turbo和Claude2。通过改进训练方法和编码技术，Meta的研究人员提高了这个AI模型的性能，使其能够更好地处理长文本和复杂任务。这一成就被认为是开源方法在生成性AI领域的巨大胜利，表明开源可以与闭源竞争。

然而，AI驱动的恶意机器人对网络安全造成威胁。恶意机器人使用生成性AI来执行各种攻击，包括账户滥用、数据窃取和DDoS攻击。为了对抗这些新型威胁，研究人员提出了数据防御策略的重要性，强调了数据的重要性，以及如何使用AI和机器学习来识别和防止恶意机器人。同时，强调了合作的重要性，指出不是每个企业都拥有高级的数据工程和数据科学技能，因此需要与具有相关技术和深刻了解整个领域的合作伙伴合作来解决这一问题。

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