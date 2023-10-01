Meta视Llama为主导开源领域的人工智能生态系统

站长之家(ChinaZ.com) 10月1日 消息:在莱克斯·弗里德曼的播客中，马克·扎克伯格透露Llama2的成功远超预期。尽管关于Llama3的具体计划还未公布，但扎克伯格表示新的模型版本正在训练中，同时明确表示Llama3的推出还没那么近。他希望Llama3也可以以开源方式发布。

扎克伯格表示，当前的重点是让更多的应用使用Llama2。本周，Meta推出了ChatGPT的竞品Meta AI，其支持来自Llama2和Meta平台其他几个生成式AI功能。

据Meta称，基于Llama的模型在Hugging Face平台上的下载量已超过3000万次，仅上月就达1000万次。在Github上，超过7000个项目会提到Llama。该公司表示，在谷歌云和AWS上，已有超过3500个基于Llama2的企业项目启动。

Meta表示:“就像PyTorch一样，Llama已发展成一个世界各地都在构建的平台，我们对此感到非常振奋。”“越多的企业和初创公司基于我们的技术，我们就能更好地了解用例、安全模型部署和潜在机会。”

Meta受益于社区对其模型的持续开发和优化。Meta表示，这加速了内部开发，并使该模型成为一种通用语言。“针对模型操作、管理和评估的新工具和方法每天都在出现。”

除继续安全研究和社区关注外，Meta将多模式模型视为下一步发展方向。Meta表示:“就像世界不仅由文本组成，人工智能可以采用新的模式来实现更身临其境的生成体验。”

在这方面，Meta推出的ChatGPT竞品Meta AI已经整合了新的图像模型Emu和分割模型Segment Anything，可在聊天中提供图像生成。据传Llama3将与GPT-4竞争，同样提供多模式功能。据说Llama3也将免费开源。

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