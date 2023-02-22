微软取消对 Bing的AI聊天工具的限制 每天条数增加至 60条

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:近日，微软应用户要求放宽对 AI 聊天的限制，开始将聊天时间扩大到每次对话六次和每天60次聊天。微软表示，每天的聊天上限将很快攀升至100次，并且常规搜索将不再计入该总数。

当长时间的对话再次出现时，微软不认为必应AI会带来太大破坏，因为公司希望“负责任地”将它们带回来。微软表示:“我们打算恢复更长的聊天模式，并正在努力工作，因为我们正在寻找以负责任的方式实现这个目标的最佳方式。”

同时，微软还解决了人们对 Bing 的 AI 可能过于冗长的反应的担忧。即将进行的测试将让您选择“精确”（即更短且更切题的答案）、“创造性”(更长)或“平衡”的语气。如果您只对事实感兴趣，则无需费力阅读那么多文本即可获得它们。

正如Windows Central所指出的，研究人员 发现，四个月前在印度对 Bing 聊天机器人（代号“Sidney”）的公开测试在长时间的会话中产生了类似的奇怪结果。我们已征求微软的意见，但它在其最新的博客文章中表示，当前预览旨在捕捉未在内部测试中出现的“非典型用例”。

微软此前表示，它并不完全预料到人们会将 Bing AI 的较长聊天用作娱乐。正如该公司所说，放宽限制是为了在有利于这些聊天的“反馈”与防止机器人朝奇怪方向发展的保障措施之间取得平衡。

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