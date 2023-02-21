英伟达或是生成式人工智能化受益者之一

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日消息:投行KeyBanc Capital Markets表示，人工智能技术正在迅速地席卷投资界，而ChatGPT尤其引人瞩目。虽然该技术可能会为全球最大的科技公司带来许多好处，但英伟达等先进半导体公司也可能会从这一趋势中受益。

分析师John Vinh表示，由于该技术对大量计算资源的需求，英伟达是生成人工智能的半导体公司中的「明显的最大化受益者之一」。尤其是OpenAI的ChatGPT，存在一些问题，微软最近为其基于ChatGPT技术的新必应（Bing）搜索引擎的聊天机器人辩护，就证明了这一点。Vinht指出，帮助训练transformer语言模型的训练集群运行的是英伟达的大约10000个A100图形处理器(GPU)。以(平均售价)1万美元计算，这将意味着约1亿美元的收入。

Vinh补充说，ChatGPT也可能使用GPU进行人工智能推理，尽管这项任务所需的GPU数量据信「远远少于」训练集群的需求。然而，在生成式人工智能方面，GPU的使用并非一帆风顺。一些公司，如谷歌，可能会选择使用张量处理单元（简称tpu）进行自己的训练。然而，该分析师指出，与GPU相比，使用TPU不太可能有「显著的运营成本优势」。

英伟达的A100GPU的平均售价约为1万美元，而去年3月发布的H100的平均售价约为2.5万美元。因此，公司可能会使用替代芯片，比如AMD的MI300，尽可能降低训练大型语言模型（llm）的成本。除了AMD ， Vinh补充说，博通、英特尔、美光科技和Marvell科技也可能成为生成式人工智能的受益者。其他公司也可能会考虑避开GPU，专注于定制芯片以保持低成本，就像亚马逊推出引力处理器（Graviton ARM CPU）和其他基于ARM的服务器项目一样。

然而，Vinh认为，优势的钟摆可能会朝英伟达的方向摆动。Vinh指出，尽管有大量的宣传，但生成式人工智能的兴起及其在聊天机器人之外的用例仍处于早期阶段。「尽管如此，生成式人工智能项目面临着越来越大的压力，需要大幅降低与搜索的成本差距。」

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