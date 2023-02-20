中国移动、联通及电信三大运营商 5G 用户总数累计超 11 亿

站长之家（ChinaZ.com）2月20日消息:中国移动、中国联通及中国电信三大运营商陆续公布1月份客户数据。其中，三大运营商5G套餐用户总数累计超11亿户。
中国移动发布的运营数据显示，移动业务方面，客户总数累计到达97，550.9万户，1月净增客户50.3万户，5G套餐客户数累计达62，247.4万户。有线宽带业务方面，客户总数累计到达27，469.7万户，1月净增数252.9万户。
中国联通发布的运营数据显示，“泛在智联”方面，“大联接”用户累计到达数87，274.6万户，5G套餐用户累计到达数21，579.5万户，物联网终端连接累计到达数39，541.0万户;“创新应用”方面，5G行业虚拟专网服务客户数4，012个;“智慧服务”方面，当月智慧客服客户问题解决率98.3%，当月智慧客服智能服务占比81.0%;“科技创新”方面，授权专利本年累计数量88件。
中国电信发布的运营数据显示，1月移动用户数净增113万户，总数达3.92亿户;其中5G套餐用户数净增503万户，总数达约2.73亿户。1月有线宽带用户数净增97万户，总数达约1.82亿户;固定电话用户数净减25万户，总数降至1.047亿户。
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