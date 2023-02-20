中国移动、联通及电信三大运营商 5G 用户总数累计超 11 亿

2019年韩国运营商利用时差优势抢先美国运营商成为全球首个5G商用的国家，三大运营商也大力推动5G建设，不过手机资费过高也引发了消费者不满。韩联社消息，韩国三大运营商20日在韩国科技信息通信部主持的会议上被要求反省是否为追求利益最大化而串通定价。副部长朴允圭指出，在降费让利方面，不能说各运营商没有主观努力，但与公众的期望和海外同业相比，客观成果还远远不够。朴允圭说，近来运营商服务稳定性屡受诟病，是不是安于寡头垄断的现状，竞争意识松懈酿成的后果，需要深入了解。他指出，即使不是有预谋的串通定价，也要反省自查有