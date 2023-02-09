涨钱了!4省份上调最低工资标准 福建、四川等15地区最低2000元以上

自2023年以来，河北、安徽、贵州、青海等省份纷纷上调了最低工资标准。河北从1月1日开始施行新的月最低工资标准，三档分别为2200元、2000元、1800元，其中对应小时最低工资标准分别为每小时22元、20元和18元。

而安徽将于3月1日起调整全省最低工资标准，具体分为2060元、1930元、1870元、1780元四档，非全日制小时最低工资标准分别为每小时21元、20元、19元和18元。

贵州自2月1日开始施行新的最低工资标准，一类地区每月1890元，二类地区每月1760元，三类地区每月1660元，小时最低工资标准分别为一类地区每小时19.60元，二类地区每小时18.30元，三类地区每小时17.20元。

青海则将月最低工资标准由1700元调整为1880元，小时最低工资标准由每小时15.2元调整为每小时18元。

据此，华南师范大学政治与公共管理学院孙中伟教授在接受采访时指出，今年是调整最低工资的“小年”，旨在保障劳动者及其家庭成员的基本生活，提升低收入劳动者的收入，优化收入分配格局。

统计数据显示，上海月最低工资标准最高，高达2590元，深圳和北京分别为2360元和2320元，广东为2300元。

此外，天津、河北、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、重庆、四川等15个地区的最低工资标准都达到了2000元及以上。

根据《最低工资条例》，最低工资标准每两年至少调整一次，调整月最低工资标准时，应参考当地就业者及其赡养人口的最低生活费用、城镇居民消费价格指数、职工个人缴纳的社会保险费和住房公积金、职工平均工资、经济发展水平、就业状况等因素。

（举报）