乔丹2022年狂赚2.5亿美元 净资产已达17亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 2月2日 消息:据美国体育商业媒体Front Office Sports报道，2022年，NBA前巨星迈克尔·乔丹将从其与耐克公司的协议中，获得2.56亿美元的收益，超过他整个职业生涯收入的两倍。这要归功于他1984年和耐克签订的合同，耐克公司旗下的Air Jordan在2022财年总收入达到51亿美元，根据乔丹和耐克的协议，乔丹将从中获得5%的收入，也就是2.56亿美元!

据福布斯排行榜显示，乔丹目前的净资产已达17亿美元，在他15年的职业生涯中，他共获得9370万美元的收入，这远不及2022年他从Air Jordan品牌的收入。

耐克公司在2022年的总营收超过467万亿美元，其中Jordan Brand营收为51亿美元，贡献超过总业绩的10%。过去五个财年里，Jordan品牌的总收入达到194万亿美元。

获得巨额财富后，乔丹也在不断扩大自己的商业版图，2010年，乔丹斥资1.75亿美元购买了NBA球队夏洛特山猫65%的股权，并改名为夏洛特黄蜂。

据《福布斯》报道，自从乔丹接手之后，球队的价值已经增长了近8倍，目前估值约17亿美元，乔丹的持股比例为97%。此外，乔丹还投资了美国纳斯卡车队“23XI Racing”以及美国职业棒球大联盟（MLB）迈阿密马林鱼队，而且他的投资领域还涉及龙舌兰酒、餐饮、服装、游戏、体育博彩等行业。

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