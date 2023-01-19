趣AI | Adobe称不会使用用户照片来训练AI图像生成器

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息:据PetaPixel报道，1月初，Adobe因其条款和条件中使用的语言而受到抨击，这些语言似乎表明它可以使用摄影师的照片来训练用于AI图像生成系统。该公司已重申情况并非如此。

据悉，Adobe隐私和个人数据设置中“内容分析”部分的语言表示，默认情况下，用户允许 Adobe“使用机器学习（例如，模式识别）等技术分析内容，以开发和改进我们的产品和服务” 这听起来很像基于人工智能 (AI) 的图像生成器。

这个部分的症结之一是 Adobe 将其设置为选择退出，而不是选择加入，因此许多摄影师可能不知道他们已经同意了。“支持机器学习的功能可以帮助您提高效率和创造力，”Adobe 解释道。“例如，我们可能会使用支持机器学习的功能来帮助您更快、更准确地组织和编辑图像。借助 Lightroom 中的对象识别功能，可以自动标记您的狗或猫的照片”。

1月5日，当被要求对PetaPixel的原始报道进行评论时，Adobe没有立即做出回应，让许多人做了最坏的假设。

然而，一天后，该公司确实向 PetaPixel 澄清了一些摄影师可能忽略的问题。“我们让客户完全控制他们的隐私偏好和设置。讨论中的政策并不新鲜，已经实施了十年，以帮助我们为客户改进产品。对于任何希望将其内容排除在分析之外的人，我们在这里提供该选项，”Adobe 公共事务办公室的一位发言人告诉 PetaPixel。“当谈到生成式人工智能时，Adobe不会使用客户Creative Cloud帐户上存储的任何数据来训练其实验性AI图像生成工具功能。我们目前正在审查我们的政策，以更好地定义生成性人工智能用例。"

在接受彭博采访时，Adobe首席产品官Scott Belsky说:“我们正在推出这项政策的新版本，更加具体。如果我们允许人们特别选择生成性人工智能，我们需要把它明确指出来，并解释我们是如何使用它的。在这些事情上，我们必须非常明确。"

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