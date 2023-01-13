1月13日，腾讯公益、QQ浏览器联合发起“爱心回礼·远方来信”公益直播。该直播围绕十封受助人的信件展开，分享受助人背后的故事，让更多捐赠人看到发生在受助人身上的点滴变化，延续爱与善意。

每个受助人在信中都讲述了自己的故事:一位叫做远博的唇腭裂儿童，他在治疗和康复过程中重塑自信，最想完整地给爸爸妈妈读一首古诗;张振印老人则表达了对子女的关心与叮嘱，她尽管年迈，但还是希望通过自己的劳动去减轻子女负担;留守在老家的小宇，则盼望着外出打工的妈妈早点回家，他学会了口琴，想要给她吹一首《世上只有妈妈好》......

在“远方来信”公益直播中，演员沈月担任小红花公益见证官，由她带领观众一起走进受助人的世界，分享他们的酸甜苦辣。沈月一直积极践社会公益，此前她曾参与过关爱乡村女童卫生健康等多个公益项目。

此外，通过本次直播，用户还能点击直播间链接参与到“爱心回礼”活动中来，只要支持公益项目达到一定额度即可获得来自受助人的礼物，包括唇腭裂孩子们绘制的画作、大山里老人自己养殖的土鸡和土鸡蛋等等。

腾讯公益相关负责人表示，“远方来信”虽然只是一个持续不到两个小时的直播，但其却有着独特的意义，“‘远方来信’直播既传统又互联网，既诗意又直观，让捐赠人看到受助人切切实实的改变，同时‘爱心回礼’又为受助人提供了表达谢意的渠道，构建了一座捐赠人与受助人沟通的互联网桥梁”。

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