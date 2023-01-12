N95口罩单价跌破一元 降幅近90%

搜索各大电商平台发现，N95口罩现货充足，价格也开始大幅下跌，曾经最高达到10元一只的N95口罩，如今价格低于1元的不在少数。

据中国石油天然气集团有限公司1月10日消息，大港石化已拥有每小时11吨聚丙烯纤维料的生产能力，预计两周内可完成4000吨的生产任务。按照一吨聚丙烯可生产90-100万只一次性医用外科口罩，20-25万只N95医用防护口罩，4000吨聚丙烯可生产近40亿只一次性医用外科口罩，N95医用防护口罩可达10亿只。

北京大学第一附属医院感控中心主任李六亿接受央视采访时表示，在大多数情况下，我们处于低风险的感染状态，因此可以科学地选择一次性医用口罩或者外科口罩，公众不需要在普通低风险环境下佩戴N95口罩。

淘宝、拼多多等平台上搜索N95口罩，发现大多数口罩的价格均降至“一元时代”，有的甚至在1元以内，按照不同规格有39.9元/60只、19.5元/30只及53.9元/100只等。

12月中旬，耳挂式N95口罩在线销售价格约为5元，按照规格有275元/50只，470元/100只不等。以某品牌口罩为例，12月19日，在京东的售价为148.5元/30只，每只接近5元;而1月11日，该口罩在淘宝和拼多多的价格分别为34.9元/60只和19.5元/30只，平均价格每只约为0.6元，较之前降幅接近90%。

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