“灰太狼的羊”称家暴出轨均为虚构 与事实严重不符

经常刷短视频的网友，肯定听说过新疆的“背景太假哥”，此外还有一位美女因为7分34秒杀羊而走红，被粉丝戏称“噶羊少女”的网红惠然。

1月初，惠然在小号发文披露，自己18岁就在山东订婚，但由于丈夫比她小一岁还不到年龄，所以没有领证结婚，此外，惠然还抱怨丈夫不务正业，常常喝酒家暴，连公婆也指责他。可是，惠然把所有情绪都放在杀羊上，没想到竟然引起众多粉丝的关注。

随后，丈夫家嗅到商机，不远万里来到惠然所在的新疆，要求惠然直播带货补贴家用，惠然拒绝后，她的800万粉丝账号被偷，而丈夫还在网上发表造谣。最终，真相大白，惠然老公王志傲现身辟谣，他表示并没有家暴，反倒是惠然会把他掐伤，他还爆料惠然出轨经纪人，并且掌握了相关证据，原本想让惠然以孩子为重回家，却遭到对方200万补偿的威胁。

1月11日，“灰太狼的羊”发布了一份由“巴州自媒体协会”签发的文件，关于账号《灰太狼的羊》被欺骗炒作的情况说明，宣布这一闹剧告一段落。

据文件内容，惠然一直都是本人拍摄上传作品，但是有些传媒公司、播主、经纪人没有得到惠然的授权，故意利用惠然不懂网络运营的弱点，给惠然和家人扣上了一系列帽子，蹭惠然的流量与热度。

大家所知道的“夫妻家暴”“出轨经纪人”“高价索赔200万”“抛夫弃子千里追爱”等均为虚构的恶意炒作，与事实严重不符，因此，惠然已经向法律寻求帮助，维护合法权益。

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