因业务变动 小米快递将关闭全部服务

站长之家（ChinaZ.com）12月20日 消息:小米快递宣布，由于业务变动，从2022年12月1日0时起，关闭寄快递服务，12月23日0时起，撤销寄件记录查询等全部功能，并关闭服务器，请及时保存相关信息，感谢您的支持。
此前，小米智能助手里的快递页面也已经消失。据了解，小米快递是一项即点即用的快递服务平台，可以在此下单寄送，系统会自动匹配最优的快递服务;也可以自主选择心仪的快递服务，快递小哥会在约定时间上门取件。
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国家邮政局公布数据称，1-11月，邮政行业寄递业务量累计完成1263.1亿件，同比增长3.1%。快递业务量累计完成1002.1亿件，同比增长2.2%;邮政寄递服务业务量累计完成260.9亿件，同比增长6.5%。快递业务收入累计完成9569.8亿元，同比增长1.6%;邮政寄递服务业务收入累计完成353.4亿元，同比下降1.1%。
国家邮政局公布数据称，12月1日上午8时10分，一箱从福建省漳州市平和县发往厦门市的蜜柚，成为2022年第1000亿件快件。快递业务量比去年提前7天达到千亿件。针对农村快递成本高、收益低的实际，鼓励资源整合共享，推动农村邮政、快递、交通等各类主体深化合作，共建农村寄递公共配送中心，发展末端共同配送。
国家邮政局发布《快递服务》国家标准。其中在投递方面，征求意见稿明确，投递方式应主要包括上门投递、投递至智能收投服务终端、投递至快递服务站以及其他方式。用户选择上门投递，因不可抗力或客观因素无法上门投递的，快递员应与收件人协商解决，不应自行更换投递方式。
小米今日官宣，将于12月1日晚七点举行小米13系列新品发布会，小米13系列与全新的MIUI 14系统将会一同登场。小爱同学今天也发微博表示，取快递、点外卖、订机票...职场人的琐事何其多，急需一个超强大脑，小爱同学将进行全面升级。从官方放出的海报可看到，一个快递在驿站存放一周未取，快递主人一直忘记取，这暗示小爱同学可能将具有计划提醒功能。此外，本次小米将带来全新的MIUI 14系统，将会对系统进行瘦身简化，同时提升手机的系统流畅度，可配合小爱同学在多种应用场景使用，使得小爱同学反应更加灵敏、更加准确。据悉，小爱同学离线
11月27日凌晨4时21分，一架由深圳宝安机场起飞的全货机平稳降落在鄂州花湖机场；卸货完毕，这架飞机将迅速装载快件，于清晨6时20分返航。标志着鄂州花湖机场货运航线开通运行。转运中心等配套工程投运后，顺丰航空将逐步规划调整空网布局，打造以鄂州为中心，以深圳、杭州、北京、成都为区域枢纽的轴辐式”航空网络，进一步扩大时效服务的覆盖区域。
凤凰网科技讯 12月14日消息，今日下午，京东从全国调集的首批1000余名快递小哥已陆续抵达北京，定向增援北京市内的快递配送等工作。这1000余名快递小哥来自上海、广东、陕西、湖南、福建、四川、云南、黑龙江、海南等全国16个省市，通过自愿报名方式，在24小时内集合并陆续抵达北京。他们将于15日起陆续投入到北京全市的快递配送工作中，后续还将有数百名小哥在本周内抵京。
有网络传言称“因受疫情影响，国家要求快递业1月8日左右陆续停业”，引发网友关注，上海辟谣平台也收到不少留言，其中有一张全国物流春节放假停运时间表。中通、圆通、顺丰等上海多家快递企业均表示，目前尚未收到停业通知，也没有提前放假的打算。网络上曾出现过“请大家提前备货”、“请各位亲们早做准备”等类似暗示。
邮递贵重物品一定记得保价，不然丢失了获得的赔偿杯水车薪，远远达不到快递的实际价值。陈女士是贵阳市南明区逸天城一家鞋店的销售员。中国邮政表示，鞋子运送到织金然后就丢失了，织金那边已经认责了，自己并未推卸责任，双方只是对赔偿金额存在分歧，目前正在逐级上报，希望陈女士多些耐心。
最近一段时间，因为疫情、双11等因素叠加影响，物流快递速度非常缓慢，甚至经常无法投递，不少人到了双12还没有收到双11的快递，甚至被直接退回。12月14日，国家邮政局官网发布通告，调度北京邮政快递业末端畅通工作，强调切实保障邮政快递业安全畅通平稳运行。在北京门头沟区一京东网点，有分拣员称临时工平时一天工资200元，现在一天400元管饭，愿意干的人也少。
生活物资保障问题备受关注。为减少聚集和线下采购，人们纷纷选择线上购物，订单大量涌入，物流配送的压力也与日俱增。一旦遇到这类情况，工作人员将及时优先处理，将急需物资最快送到居民手中。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。