微信广告上线朋友圈点赞互动广告

中关村在线消息：12月4日，据相关爆料，马斯克表示，苹果“完全恢复了”在推特上的广告并在推特发文称感谢广告商们重返推特。本周三马斯卡发文称，他在加州库比蒂诺的Apple Park苹果总部园区会见了苹果CEO蒂姆�库克，并与库克进行了良好沟通，双方解决了推特可能会被App Store下架的误解。苹果广告重登推特，并且已经再次加大了在推特上的广告投放力度，已经成为了推特最大的广告商.此前，马斯克吐槽苹果对社交媒体广告抽成30%过高，这次苹果重登推特广告可见会见成效，一起期待吧！