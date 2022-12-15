微信广告上线朋友圈点赞互动广告

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 讯:今日，微信广告全新推出朋友圈点赞互动广告。品牌领赞，首枚烟花惊喜绽放;用户跟赞，个性化品牌烟花跃然出框;双向互动中激发更强情感连接。
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微信广告全新推出朋友圈点赞互动广告，让品牌和用户一起放烟花，迎新年。首枚烟花惊喜绽放；用户跟赞，个性化品牌烟花跃然出框；双向互动中可激发更强情感连接。
2015年1月，微信首次上线朋友圈广告，以类似朋友的原创内容形式在用户朋友圈进行展示的原生广告，可帮助企业实现品牌曝光，传递品牌文化等等。眼看2023年新年就要到了，微信广告团队今日宣布，微信广告全新推出朋友圈点赞互动广告，让品牌和用户一起放烟花，迎新年。选择特定优化目标，并提供期望平均转化成本后，系统预估每一次展示的转化价值，自动出价，按照展示扣费。
微信朋友圈点赞互动广告上线昨日，微信广告团队宣布，微信广告全新推出朋友圈点赞互动广告，当用户跟赞，个性化品牌烟花跃然出框;百度疫情指数上线12月13日，百度APP正式上线“疫情指数”，用户通过查询“地区名+疫情”等关键词，如“北京疫情”，即可了解疫情实时动态。该指数包括“百度健康问诊指数”、“百度疫情搜索指数”两大指数。除上线“疫情指数”专题页之外，百度还提供包括疫情地图、防疫自护指南、常备药品清单等多场景防疫服务。同时，更有24小时专家在线义诊、新冠防疫物资购买、百度健康自测等一站式健康管理服务。爱奇艺V
微信广告宣布上线朋友圈橱窗广告，满足广告主更丰富的素材展示诉求。朋友圈橱窗广告支持配置一个主素材和三个副素材，组合形式突破原生形态，更易吸引用户停留点击。朋友圈橱窗广告竞价推广能力现已全面开放。
微信公布了一系列长按小技巧。当用户长按微信图标，即可打开收付款码，也可以快速打开你的微信二维码，或者扫一扫。腾讯收费增值服务付费会员数2.29亿，同比下降3%;腾讯视频付费会员数小幅降至1.20亿。
北京时间今晚23:00，首次在北半球冬季举行的2022卡塔尔世界杯将正式拉开帷幕。本届世界杯历时28天，32支球队将进行64场比赛。根据中央广播电视总台发布的关于世界杯版权保护声明，中国移动咪咕、抖音、上海五星体育频道、广东体育频道、广州南国都市频道和广州竞赛频道已获得总台授权传播卡塔尔世界杯赛事节目。
中关村在线消息：12月4日，据相关爆料，马斯克表示，苹果“完全恢复了”在推特上的广告并在推特发文称感谢广告商们重返推特。本周三马斯卡发文称，他在加州库比蒂诺的Apple Park苹果总部园区会见了苹果CEO蒂姆�库克，并与库克进行了良好沟通，双方解决了推特可能会被App Store下架的误解。苹果广告重登推特，并且已经再次加大了在推特上的广告投放力度，已经成为了推特最大的广告商.此前，马斯克吐槽苹果对社交媒体广告抽成30%过高，这次苹果重登推特广告可见会见成效，一起期待吧！
虽然马斯克之前放出的数据证明推特近期迎来了一波用户量的增长，但从商业角度来说，推特这段时间并不能算好过。随着越来越多的广告商选择逃离”，推特的广告收益不可避免的出现了下滑。对于推特来说，这一活动的力度确实能够称得上前所未有”，但已经撤离推特的广告主们是否买账还是一个未知数。
京麦商家中心发布公告称，为了帮用户更好的进行广告投放，一站式解决广告内容合规问题，京东广告内容安全中心于2022年12月6日全新上线。京东广告内容安全中心针对广告审核中商家常见的痛点问题，包括活动创意指导、直播互动课程、平台规则中心、常见问题解决、高效沟通方式等内容，从广告内容安全与广告审核角度提高广告投放效率。常见违规行为，包括但不限于如下内容:扰乱平台秩序:扰乱和破坏公平竞争、平等交易的市场秩序，侵害平台其他国家行政法规则禁止的其他内容、用户或平台权益，对其造成的不良影响的行为;2.不配合提交资料:商家?
11 月底，“多元化奇幻风的元宇宙场景”平台——星罗奇部App在全国各大城市的核心商圈和高端写字楼大规模、大手笔、高密度、重量级投放的梯影广告陆续上线，这是星罗奇部App继 9 月 21 日完成品牌升级发布并与梯影传媒达成战略合作签约之后的再次发力。星罗奇部元宇宙的震撼来袭，彰显了全新的星罗奇部品牌形象，让大众真切感受到了星罗奇部强大的品牌实力！星罗奇部将全面发力，用新广告、新传播、新营销进一步提高星罗奇部品牌影响力，持续加速星罗奇部品牌高端化进程，为竞争激烈的终端造势引流、持续赋能。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。