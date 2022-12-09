中汽协：11月新能源汽车销量78.6万辆 同比增长72.3%

站长之家(ChinaZ.com) 12月9日消息:据「中汽协会数据」微信公众号消息，2022年11月，中国汽车产销分别达到238.6万辆和232.8万辆，环比分别下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。与2021年和2020年相比，汽车产销略显疲态，并未出现往年的年底翘尾现象。2022年1月-11月，中国汽车产销分别完成2462.8万辆和2430.2万辆，同比分别增长6.1%和3.3%，1-11月增速比1月-10月有明显地下降，较1月-10月分别收窄1.8和1.3个百分点。

中国汽车工业协会统计分析，11月，新能源汽车产销分别完成76.8万辆和78.6万辆，同比分别增长65.6%和72.3%，市场占有率达到33.8%。1-11月，新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍，市场占有率达到25%。

中汽协表示，当前，中国汽车行业批发端增速放缓，国内终端市场增长乏力，汽车市场整体承压明显，消费潜力释放不及预期。中国汽车产业正处于转型升级关键窗口期，消费市场的平稳健康对推动产业高质量发展至关重要。中汽协建议，汽车市场仍需要持续不断的政策促进，同时建议2023年传统燃油车购置税优惠政策及地方相关促消费政策等能够继续延续，深入挖掘并进一步释放汽车消费潜力，带动产业发展，助力经济平稳运行。

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