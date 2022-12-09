美国FTC提起诉讼 阻止微软690亿美元收购动视暴雪

站长之家(ChinaZ.com) 12月9日 消息:美国联邦贸易委员会（FTC）周四正式发起诉讼，阻止微软以687亿美元收购 动视暴雪。美国政府机构表示，这笔巨额交易将损害竞争。微软已提出做出让步以防止这种情况发生。

FTC 在其投诉中表示，微软利用之前的收购（包括对 ZeniMax Media 的收购）制作了几款即将推出的备受瞩目的游戏，例如太空探索游戏 Starfield和吸血鬼射击游戏 Redfall ，这些游戏仅限于由微软软件提供支持的设备。

FTC 竞争局局长霍莉·维多瓦 （Holly Vedova） 在一份声明中表示:“我们试图阻止微软获得领先的独立游戏工作室的控制权，并利用它来损害多个充满活力、增长迅速的游戏市场的竞争。

过去几个月，微软公司高管一直在向公众和全球各地的政府监管机构保证，微软不会滥用其作为最大视频游戏发行商之一和 Xbox 游戏机制造商的地位。

微软总裁布拉德•史密斯（Brad Smith）在公平贸易委员会发表声明后表示: “我们从第一天起就致力于解决竞争问题，包括本周早些时候向公平贸易委员会提出让步建议。”

动视暴雪首席执行官 Bobby Kotick 周四发表声明说:“我想加强我对这笔交易将完成的信心。”

FTC对微软（Microsoft）采取的行动，标志着美国政府向科技行业发起的最大努力之一。在科技行业，微软、苹果(Apple)、亚马逊(Amazon)、 Alphabet 和 Meta 等公司已成为全球估值最高的公司之一。在所有这些增长中，竞争对手和监管机构一直在质疑科技行业是否拥有太多权力，企业是否一直处于垄断地位。

索尼及其 PlayStation 游戏机部门已向美国和国外的监管机构提出了对该交易的担忧，称微软保证在 PlayStation 上继续提供《使命召唤》等热门游戏是不够的。

微软在这笔交易也遭到了欧盟监管机构的强烈反对。10月，欧盟委员会征求其他游戏开发商对此次收购的意见。该委员会于11月开始对该交易展开深入调查，据报道，微软准备做出让步以安抚监管机构。

虽然 FTC 的行动并不意味着微软的交易已经失败，但联邦监管机构的这种举动可能会导致交易失败。2011年，美国司法部对 AT & T 提起诉讼，当时 AT & T 试图以390亿美元的价格与 T-Mobile 合并。当年晚些时候，AT & T 放弃了这笔交易。

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