魔兽世界10.0伊斯卡拉海象人声望怎么刷 伊斯卡拉海象人声望速刷攻略

魔兽世界10.0中有一个阵营是伊斯卡拉海象人，这个阵营的声望很多玩家还不清楚怎么刷，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。

伊斯卡拉海象人是巨龙军团四大知名派系之一。在本指南中，我们将介绍如何获取伊斯卡拉海象人声望。

伊斯卡拉海象人介绍:

伊斯卡拉海象人世世代代生活在巨龙群岛上，和睦相处，讲述着周围世界的故事。

伊斯卡拉海象人是玩家将遇到的第三个声望派系，他们心地善良，只想听听好故事!在伊斯卡拉建立了他们的大本营，这是所有主要任务和声望奖励 NPC 所在的地方。

伊斯卡拉海象人声望有什么用?

1、参加社区盛宴，这是一个帮助海象人制作美味汤的活动，获得伊斯卡拉海象人声望和世界增益;

2、使用许多机制来改进钓鱼，例如钓鱼洞和钓鱼设备，以帮助您找到更多的鱼;

3、获得以游牧图斯卡尔为主题的套装和武器幻化。

巨龙群岛钓鱼:

伊斯卡拉海象人的声望对于龙族中的钓鱼至关重要。它在功能上取代了钓鱼的专业天赋树，因为作为次要技能，钓鱼不是主专业技能，渔民可以通过提高声望来学习制作渔网、鱼叉和开辟偏远的水池，来捕捉岛上最稀有的鱼类。

怎么刷伊斯卡拉海象人声望?

1、完成伊斯卡拉海象人世界任务;

2、寻找神圣的海象人图腾。

3、参与在伊斯卡拉生成的社区盛宴活动;

4、加入捕鱼船员并完成他们的日常任务;

5、完成伊斯卡拉海象人任务线，赢得声望。

伊斯卡拉海象人是刷声望速度较慢的，因为你每周只能从社区盛宴中获得一份大奖励，寻找神圣的海象人图腾可能有点难度，而且大多数事件如故事卷轴和钓鱼角色处于每周或每两周的冷却时间，所以必须慢慢来，快不了。

社区盛宴活动:

社区盛宴是提升声望的主要途径之一。可以在其中帮助大厨准备最美味的盛宴。解锁社区盛宴需要伊斯卡拉海象人的声望3，解锁一次将为覆盖你帐号中的所有角色解锁。

当社区盛宴活动即将开始时，你可以从你右上角的小地图上看到。该事件每3小时30分钟产生一次，会在开始前15分钟在小地图上看到公告。

活动开始后，大厨会给您布置各种任务，让汤更美味。您有15分钟的时间来完成尽可能多的任务。

1、在社区盛宴活动期间完成厨师任务可获得25点伊斯卡拉海象人声望。

2、完成每周任务的话，获得500伊斯卡拉海象人声望和一个装满补给的汤锅。

3、活动结束后，您可以享用制作的汤共享精神增益，一个持续1小时的增益，可在击杀时增加生命值和全能。活动结束时汤的质量越高，这个增益效果就越好。

4、将汤一直升级到传奇，会出现稀有怪物比思奎乌斯（每天都会被锁定）。掉落各种巨龙群岛烹饪食材，击败后可获得成就 "剩菜的复仇"，可获得大个子基努克的备用长柄杓。

（举报）