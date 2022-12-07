魔兽世界10.0双人驭龙术怎么学 可快速带小号拿巨龙魔符

魔兽世界10.0中是可以快速帮小号拿巨龙魔符的，这个就要用到双人驭龙术，很多玩家还不清楚在哪学，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。

巨龙魔符的拿法有个小诀窍

1、就是请6活力开满骑术的朋友，再去觉醒海岸的「天顶观测所」找NPC开启双人骑术。

2、双人驭龙术就可以两人一起吃，或是满等驭龙术帮低骑术的人吃巨龙魔符，这样就节省了很多时间，特别是可以帮助朋友来获取巨龙魔符，而且从觉醒海岸到索德拉苏斯这四个地图的48个巨龙魔符在很短时间内就可以全部拿下，如果是清楚巨龙魔符的具体地址或者是下载安装了插件，一般来说1个小时之间就可以全部获得，如果是新手的话，那可能就要耗费数倍的时间了。

3、配合「成就」连结（要注意吃了一个巨龙魔符，连结要重新搞）

4、然后骑术巨龙魔符吃满可以通用所有的分身小号，请善加利用，也就是说如果你一个主号找满了全部的巨龙魔符的话，那么你下面的小号都是能够通用的，这点暴雪还是有点良心。

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