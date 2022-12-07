苹果计划 2026 年推出的 Apple Car 电动汽车售价将打到 10 万美元以下

站长之家(ChinaZ.com) 12月7日消息:据彭博社报道，苹果公司的目标是在 2026 年之前推出一款苹果品牌的面向消费者的汽车，其目标是将价格打到 10 万美元以下，使汽车吸引更多的客户。

苹果公司最初计划设计一款可能与 Canoo 的 Lifestyle Vehicle 汽车类似的汽车，乘客可以在一辆没有方向盘或踏板的豪华轿车中面对面，但该项目已被缩减。该车现在将采用更传统的设计，有驾驶座、方向盘和踏板，完全的自动驾驶将无法实现，但该车将能在高速公路上使用自动驾驶模式。

苹果的主要竞争对手可能是特斯拉，这个品牌的电动汽车具有一些自动驾驶功能。特斯拉汽车的起价约为 47000 美元，但最高端的车型也可以涨到 10 万美元以上。如果 Apple Car 的基本定价在 10 万美元左右，它将与特斯拉更高端的Model S竞争。

最初的计划是将 Apple Car 的价格定在 12 万美元以上，但苹果现在计划降低价格，这可能是由于第一版汽车的自动驾驶功能将受到更多限制。苹果公司还没有最终确定 Apple Car 的设计，但计划在 2023 年之前完成设计，在 2024 年之前准备好一系列功能。测试将在 2025 年开始，计划在 2026 年推出。

苹果公司继续为其汽车的制造寻找合作伙伴，到目前为止，它只与大众公司进行了认真的谈判，但这些谈判已经是多年以前的事。

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