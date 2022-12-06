魔兽世界10.0全部龙鳞远征队旗帜位置汇总 20个龙鳞远征队旗帜坐标

魔兽世界10.0中，你在龙鳞远征队中是可以接到一个旗帜的任务，需要你在各个地点（一般是高处）放置龙鳞远征队的旗帜，旗帜还有各种成就，很多玩家还不清楚这些旗帜在哪，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。
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巨龙群岛上总共有20面旗帜，你会在觉醒海岸找到五面旗帜，在欧恩哈拉平原有四面，在碧蓝林海有六面，在索德拉苏斯有五面。一般来说，每面旗帜可获得500声望，发现所有旗帜后总共可获得5000声望。
以下每个区域中所有坐标的列表:
觉醒海岸龙鳞远征队旗帜的位置:
/way 73.35 38.85
/way 56 45.40
/way 44 63
/way 28.70 47.70
/way 54.80 74.10
欧恩哈拉平原龙鳞远征队旗帜的位置:
/way 86.30 39.30
/way 57.75 30.80
/way 30.40 36.45
/way 28.30 77.65
碧蓝林海龙鳞远征队旗帜的位置:
/way 31.90 27
/way 45.15 25
/way 37.50 66.20
/way 63.10 48.65
/way 74.85 43.25
/way 77.45 18.40
索德拉苏斯龙鳞远征队旗帜的位置:
/way 34.05 84.85
/way 46.10 74
/way 50.15 81.65
/way 65.70 75
/way 64.65 56.72
玩家在上去插好旗帜之后千万别忘记了把旁边的风筝也一下，这样会有成就。
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