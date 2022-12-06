魔兽世界10.0全部龙鳞远征队旗帜位置汇总 20个龙鳞远征队旗帜坐标

魔兽世界10.0中，你在龙鳞远征队中是可以接到一个旗帜的任务，需要你在各个地点（一般是高处）放置龙鳞远征队的旗帜，旗帜还有各种成就，很多玩家还不清楚这些旗帜在哪，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。

巨龙群岛上总共有20面旗帜，你会在觉醒海岸找到五面旗帜，在欧恩哈拉平原有四面，在碧蓝林海有六面，在索德拉苏斯有五面。一般来说，每面旗帜可获得500声望，发现所有旗帜后总共可获得5000声望。

以下每个区域中所有坐标的列表:

觉醒海岸龙鳞远征队旗帜的位置:

/way 73.35 38.85

/way 56 45.40

/way 44 63

/way 28.70 47.70

/way 54.80 74.10

欧恩哈拉平原龙鳞远征队旗帜的位置:

/way 86.30 39.30

/way 57.75 30.80

/way 30.40 36.45

/way 28.30 77.65

碧蓝林海龙鳞远征队旗帜的位置:

/way 31.90 27

/way 45.15 25

/way 37.50 66.20

/way 63.10 48.65

/way 74.85 43.25

/way 77.45 18.40

索德拉苏斯龙鳞远征队旗帜的位置:

/way 34.05 84.85

/way 46.10 74

/way 50.15 81.65

/way 65.70 75

/way 64.65 56.72

玩家在上去插好旗帜之后千万别忘记了把旁边的风筝也一下，这样会有成就。

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