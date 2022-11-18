微盟视频号营销助手正式上线 助力服务商家布局视频号业务

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:近日，微盟正式上线微信“视频号营销助手”解决方案，针对商家在引流、转化、复购等视频号直播前中后期的运营痛点，提供包括“流量承接、私域运营、转化复购、营销裂变”在内的一站式解决方案，助力商家联通公私域，深度布局视频号渠道。。

微盟相关负责人表示，微盟上线“视频号营销助手”，不仅是为了帮助商家在视频号高效地直播卖货，更重要的是微盟立足于自身在微信生态的成熟经验，帮助商家去实现公私域连通、用户沉淀和长效经营，从而为品牌创造长期的、可持续的商业增长价值。

具体而言，微盟视频号营销助手将为商家提供四大优势能力:公域流量高效承接、私域精细化运营、打通转化和复购链路、增效营销裂变。

商家可在视频号主页及直播间配置企微名片，便于客户一键添加商家企微，缩短流量公域转私域的路径。借由微盟视频号营销助手的智能客服能力，应用人机协同和客服工具，帮助商家提升客户体验、降低人力成本、提升询单转化率。比如商户可以快速回溯视频号客户的历史消费体验旅程，在聊天中查看客户历史订单、账户优惠券。

另外，微盟“视频号营销助手”解决方案里微盟商城和视频号小店实现打通，帮助商家将视频号小店的订单、售后同步到微盟后台统一操作，也可将微盟商城中的商品一键同步至视频号小店。微盟商城小程序可同时支持微信、支付宝、小红书等多渠道经营，伴随与视频号小店的打通，可以帮助商户以更低成本实现多渠道公私域一站式经营管理。

▲微盟视频号营销助手打通视频号小店

微盟“视频号营销助手”具备直播中、后端构建会员体系的能力。依托“会员卡、积分、签到”等功能帮助商家构建整个直播间的会员留存体系，精细化运营直播间会员。

▲小程序营销页导流视频号

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