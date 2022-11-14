2022LPL全明星周末投票规则 全明星在哪里投票

2022年LPL赛区全明星周末即将开启，最近全明星投票也准备在11月16日启动，如何为自己喜欢的选手、战队、解说投票呢，以下我们来看下具体的投票规则介绍。

2022LPL全明星周末投票于11月16日上午10:00正式开启，详情如下:

投票时间:11月16日10:00-11月23日14:00

投票渠道:掌上英雄联盟、英雄联盟电竞经理、微博

投票内容:全明星周末正赛选手、年度最受欢迎选手、全明星周末正赛队长、新生挑战赛选手、最受欢迎主持、最受欢迎解说

*投票过程中没有同队伍选手数量的限制，但结果上同一支战队最多只能有3名选手入选全明星正赛及新生挑战赛。若在投票结果中同一战队有超过3名选手票数进入前10名，则取票数前3的选手入选，未入选的选手在其同位置的选手中向后递补。

票选规则:

-全明星周末正赛

掌上英雄联盟、英雄联盟电竞经理每个位置最多可选择2名选手进行投票，微博每个位置最多可选择1名选手进行投票。

-新生挑战赛

掌上英雄联盟、英雄联盟电竞经理、微博每个位置最多可选择1名选手进行投票。

-最受欢迎解说

掌上英雄联盟、英雄联盟电竞经理、微博可选择1名解说进行投票。

-最受欢迎主持

掌上英雄联盟、英雄联盟电竞经理、微博可选择1名主持进行投票。

*详细投票规则请到各渠道查看

计票规则:

选手/解说/主持的总票数=掌上英雄联盟得票数+英雄联盟电竞经理得票数+微博可计入票数。

*说明:微博渠道的最大可计入票数为该选手在掌上英雄联盟得票数的30%，若未达到则按实际投票数计入。

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