2020LPL全明星周末延期举办公告 LPL全明星周末推迟到什么时候

12月9日晚，英雄联盟赛事官方发布公告，原计划于12月11日-12月12日在成都举办的LPL全明星周末，将延期举办，举办时间和地点将另行通知，已购票的玩家将会在猫眼APP自动退票处理。

关于2020LPL全明星周末延期举办的公告

亲爱的召唤师:

鉴于目前成都的疫情情况，为支持成都防疫工作，保障所有参与者和观众的健康安全，避免线下聚集风险，经过LPL联盟内部的反复讨论和沟通，我们遗憾地宣布:原计划于12月11日-12月12日在成都举办的LPL全明星周末，将延期举办，举办时间和地点将另行通知，敬请关注后续官方信息。

已经购票的玩家，猫眼APP将自动进行退票退款操作，票款将在3-5个工作日内全额退还，如在3-5个工作日后未成功到账，可联系猫眼客服（10105335）进行情况问询及处理。

LPL全明星周末是一个属于LPL玩家们的年度狂欢盛典，我们将在保障所有参与人员安全健康的条件下重新举办。对于此次突发变动带来的不便，我们深表歉意，也希望玩家们谅解，同时，也希望所有召唤师们做好疫情防护措施，注意安全。

2020LPL全明星周末被推迟，并且已经开始退票，有可能接下来的颁奖活动会推迟到12月底。而接下来很快就是拳头组织的全明星活动，会有部分LPL选手前往参加，同时12月底会开始德玛西亚杯比赛，到时候有可能赛程时间安排会有影响。