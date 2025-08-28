首页 > 原创 > 关键词  > 小鹏P7最新资讯  > 正文

全新小鹏P7上市7分钟 大定破万

2025-08-28 09:46 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:昨日晚间，全新小鹏P7正式上市，共推出4款车型，售价区间为21.98-30.18万元。新车一经推出便迅速成为市场焦点，官方海报显示，上市仅7分钟，其大定数量便突破1万台，展现出强大的市场吸引力。

全新小鹏P7极具未来感，整车采用小鹏原创设计，辨识度极高。车辆全系Ultra高配，标配双腔空气悬架、5C超充电池、三颗图灵芯片、追光全景抬头显示、23颗定制HiFi扬声器、前排通风加热按摩以及20寸大直径轮毂等丰富配置，入门车型就已达到其他品牌车型的顶配标准。

小鹏再造爆款车！全新小鹏P7 上市 7 分钟 大定破万台

价格方面，即便配置如此之高，小鹏P7的起售价仅为21.98万元，相比特斯拉Model3入门版23.55万元的价格，还要便宜1.57万元，性价比优势显著。

在车内配置上，全新小鹏P7同样诚意满满。车内配备9英寸流媒体后视镜、8英寸后排娱乐屏、流光氛围灯，还首发行业Touch Pad智慧触控功能，该功能位于主驾驶门板内侧，用户可自定义多种功能，极大提升了用车的便利性。

作为一台主打运动的轿跑车，全新小鹏P7在空间表现上也十分出色，可能是国内后排空间最大的轿跑。其掀背尾门设计带来了575升超大容积后备箱，搭配56升前备箱，储物能力在同级车型中处于领先地位。

续航能力是全新小鹏P7的一大亮点。新车全系标配5C超充AI电池，全系长续航，提供702公里长续航版、820公里超长续航版以及750公里的四驱高性能版。电池包10分钟可补能525公里，这一数据在行业中名列前茅。

动力性能方面，全新小鹏P7同样不容小觑。单电机版最大可输出367马力，零百加速时间为5.8/5.4秒;四驱版最大功率达593马力，零百加速仅需3.7秒，极速可达230km/h，百公里刹停距离为33.16米，麋鹿测试最高通过成绩达90公里/时，为驾驶者带来极致的驾驶体验。

小鹏再造爆款车！全新小鹏P7上市7分钟 大定破万台

