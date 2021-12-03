LPL全明星周末售票规则详情 全明星周末售票详细要求汇总

2021LPL全明星周末将于12月11日至12月12日在海南海口观澜湖华谊冯小刚电影公社1号摄影棚（龙华区龙桥镇羊山大道19号）举行，门票发售将于12月3日14:00正式开启。本次全明星周末期间新生挑战赛、传奇对抗赛及全明星正赛三项重磅赛事都将打响，年终颁奖盛典与名人堂颁奖仪式也将举行，敬请期待。

根据入场防疫需求，为尽可能的保证现场活动人员及观众的健康安全，所有入场人员必须完成新冠疫苗全程接种，且经过健康码、行程卡（绿码且不带星号）、48小时内有效的核酸检测阴性证明的查验及体温检测后方可入场; 场馆附近将设置临时核酸检测点位以便购票观众进行核酸检测并顺利入场，详细信息请查看下方文章内容。

【购票时间】

2021年12月3日14:00至2021年12月10日23:59

【购票渠道】

用户可通过猫眼APP、美团/大众点评APP-猫眼演出赛事，或通过英雄联盟赛事官网LPL.QQ.COM、掌上英雄联盟APP、英雄联盟职业联赛微信公众号，跳转至猫眼APP购票;还可通过英雄联盟赛事官方小程序 LPL Plus跳转至猫眼小程序进行购票。

【购票规则】

门票价格分为280元、480元、680元三个档位，每位用户购票时需凭30级及以上英雄联盟游戏账户进行验证，每个比赛日限购两张门票;

每张门票均需绑定一个有效实名身份证件信息作为本次赛事的唯一入场凭证，全程不可转让或转售;

用户购票后，只需在当天凭购票时绑定的有效身份证件经人证核验一致，并通过防疫相关查验后即可入场。

【防疫要求】

为保证现场活动人员健康安全，所有入场人员需要完成健康码、行程卡、及【48小时内有效的核酸检测阴性证明】的查验和体温检测，【必须完成新冠疫苗全程接种】（全程接种:灭活疫苗2针次或CHO重组蛋白3针次或康希诺腺病毒载体疫苗1针次）并需佩戴口罩入场，对号入座。请用户务必仔细阅读以下防疫指南并遵守:

凡购票人员均需出示:①海南健康码（支付宝搜索“健康码-地区:海南“，微信小程序搜索“码上办事”），②“国务院客户端” 防疫行程卡(支付宝搜索“健康码-国家平台健康码“，微信小程序搜索“国家政务服务平台“)，③48小时内有效的核酸检测阴性证明(不限核酸检测地点)，④新冠疫苗全程接种记录(可通过各自城市的健康码进入疫苗相关页面查看接种记录)，⑤购票时绑定的本人有效身份证件，检验通过后方可进场观看。

入场人员海南健康码为绿色、行程卡显示无中高风险城市（区/市）途径记录(即:行程码为绿色且不带星号*)，相关核验通过方可检票入场。

入场人员海南健康码为绿色、行程卡显示有途径或到达存在中高风险地区的城市（区/市）记录(即:行程码为绿色但带星号*)，根据防疫要求将无法入场观赛，敬请理解。

海南健康码为红色/黄色、行程卡显示有途径或到达存在中高风险地区的城市（区/市）记录的观众，根据相关防疫政策将无法入场观赛，敬请理解。

尚在随访及医学观察期内已治愈出院的确诊病例和已解除集中隔离医学观察的无症状感染者，根据相关防疫政策将无法入场观赛，敬请理解。

尚未解除医学观察的密切接触者和密切接触者的密切接触者，根据相关防疫政策将无法入场观赛，敬请理解。

近半年内有境外旅居史的人员，根据相关防疫政策将无法入场观赛，敬请理解。

现场测量体温大于等于37.3℃的观众将被安排在观留区进行暂时隔离，并按照疫情防控的相关规定进行处理。

各位观众入场时需保持1米以上的社交距离，避免肢体接触。

所有观众须全程佩戴口罩（医用外科及以上防护级别口罩），保持安全距离。如未佩戴口罩则无法入场观演，且在观演过程中需全程佩戴口罩，建议自备3-4个口罩，每2个小时更换一次口罩，如有口罩遗失或损坏可在外场召唤师服务台凭购票记录免费领取口罩一枚。

由于疫情状况一直处于动态变化中，海口市将按照新冠肺炎疫情形势发展，根据海南省疫情防控指挥部的要求，对机场防疫要求及活动疫情有关措施进行实时调整，请各位购票观众出发前自行关注海口市相关防疫要求。

【退票政策】

考虑到疫情动态变化及玩家行程变动因素，本次赛事开放限时退票。

需要退票的玩家请于12月7日10:00至12月8日12:00期间，在猫眼APP订单页面发起申请。票款将在3-7个工作日内退回原支付账户。

限时退票期间如产生退票，退回的门票将统一在12月8日14:00重新开售，请有购票需求的玩家关注售票页面。

限时退票时间截止后，将不再受理非防疫要求影响外的退票申请，请玩家合理安排时间。

对于因不满足防疫要求而无法入场的购票观众，可在现场联系猫眼工作人员或线上联系猫眼客服进行退票登记，凭行程卡/健康码及订单截图办理退票手续。票款将在3-7个工作日内全额退还，如在3-7个工作日后未成功到账，可联系猫眼客服进行查询。为免疑问，如因观众不满足防疫要求未能入场观赛而导致额外产生的费用支出（包括但不限于酒店差旅等费用），应由观众自行承担。

【场馆自费核酸检测指引】

为保证现场人员健康安全， 场馆附近安排临时核酸检测点位以便购票观众进行核酸检测并顺利入场，观众核酸检测安排如下:

1）核酸检测服务时间:2021年12月9及10日下午14:00-18:00

2）核酸检测服务地点:海南省海口市龙华区星影二路（近星影大道)

3）观众核酸检测费用:60元/人/次（如需开具发票，可联系现场工作人员)

【观众接驳安排】

观众短驳车规划:

1）2021年12月11日13:00-17:00（每10分钟一班)安排短驳车由观澜湖电影公社-公交站前往观众入场下车点。

2）2021年12月12日13:00-17:00（每10分钟一班)安排短驳车由观澜湖电影公社-公交站前往观众入场下车。

观众送返车辆规划:

1）2021年12月11日21:30-00:00（每15分钟一班)安排短驳车由星影二路前往观众新城吾悦广场(场馆附近夜间公共交通不便，新城吾悦广场较为繁华便于打车)。

2）2021年12月12日21:30-00:00（每15分钟一班)安排短驳车由星影二路前往观众新城吾悦广场(场馆附近夜间公共交通不便，新城吾悦广场较为繁华便于打车)。