京东双11再创新纪录：超越行业增速

站长之家（ChinaZ.com）11月12日 消息:今日凌晨，京东官方宣布 截至11月11日晚23:59，2022年“京东11.11全球热爱季”超越行业增速，创造了新的纪录，与此同时，零售购物用户数也再创佳绩。

京东表示，平台以最实在的价格，最实在的商品和最实在的服务，不仅让消费者收获实实在在的幸福，也带动大量农户、制造业和农产品产业带商家及线下门店获得实实在在的增长，打造了实体经济高质量发展的重要增量场。京东零售CEO辛利军称，“每一个实体经济的参与者都了不起，京东作为实体经济的一员，会携手每一个伙伴稳中求进，在建设更加了不起的实体经济中贡献最大的力量。”

数据方面，京东11.11期间，近10000种农产品成交额超过10万元。近3成粮油、茶叶等初加工农产品实现了超过100%的增长，在成交额最高的100件商品中，超过50%是新品种。

今年京东11.11，京东自有品牌正式启动了产业带“百大质造工厂计划”，助力产业带伙伴提质增效、高质量发展。京东11.11期间，来自广东顺德小家电产业带的商用饮水机成交额同比增长4.7倍，来自广东中山灯具产业带的商用吸顶灯成交额同比增长141%。京东科技携手近100个城市打造“城市热爱购”云上集市，带来全国近20个产业带的数十万种好货线上直购。

今年京东11.11，京东到家、京东小时购上，超市、便利店、手机数码店、美装家居店等各种业态超20万家实体门店入驻，共同为全国1800多个县区市的消费者提供“全品类小时达”的即时零售便捷服务和升级体验，带动各类型实体零售商家和广大品牌获得了实实在在的增长。

京东物流智能供应链基础设施进一步升级，遍布全国的京东物流亚洲一号智能产业园大规模处理量较去年同期增长50%。通过数字孪生、智能地址等数智技术的创新应用，实现物流全环节协同优化，数字孪生时效模拟准确率达99%。

京东11.11期间，京东云每秒用户访问峰值同比提升114%。依托京东人工智能应用平台言犀，京东云智能客服累计咨询服务量超4.5亿次，京小智为京东超17.8万商家提供智能服务。京东供应链金融科技以更实在的专项提额、息费减免或补贴等方式，在京东11.11期间为不同产业链上下游上百万家中小微企业累计提额超160亿元。

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