2025淘宝天猫双11活动规则公布：无需凑单 下单立减

2025-09-25 08:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:一年一度的双11电商购物节即将拉开帷幕，淘宝、天猫官方近日正式公布了今年双11的活动规则与具体时间安排。据悉，此次双11现货预热期将从2025年10月17日00:00:00持续至10月20日19:59:59，而现货售卖期则定于10月20日20:00:00至11月14日23:59:59。

与往年不同，今年淘宝双11将重点推出官方立减玩法，消费者无需再为凑单而烦恼，购买单件商品即可直接享受部分交易金额的减免。官方立减将覆盖不同类目的商品，各类目商品的立减折扣各不相同，具体折扣信息将以商品详情页上的“官方立减xx元”或“官方x.x折”文案展示为准。

天猫

值得一提的是，官方立减优惠可叠加使用，且上不封顶。这意味着，消费者购买多件支持官方立减的商品时，每件商品均可享受立减优惠。

此外，当官方立减与店铺优惠、跨店优惠叠加使用时，将遵循平行满减优惠规则。具体而言，将以除官方立减外的其他单品优惠生效后的价格作为平行满减的计算门槛。例如，某活动商品活动价为80元，官方立减折扣为9折，店铺券满80元减5元。此时，后续店铺跨店优惠的平行优惠门槛仍为80元，而“官方立减折扣为9折”的优惠金额为80元乘以10%，即8元。因此，消费者最后到手价将为80元减去8元再减去5元，等于67元。

