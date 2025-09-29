京东双11活动规则公布：10月9日开启 满300减50

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:今日，京东率先公布2025年双11招商规则，宣布活动将于10月9日00:00正式启动预热，较2024年提前3天开启，成为行业最早启动双11大促的主流平台。此次大促将持续至11月14日23:59，长达37天，创下历史最长周期。

根据规则，2025年京东双11分为预热期（10月9日00:00-19:59）和正式期(10月9日20:00-11月14日23:59)。与2024年10月12日开启的抢先购阶段相比，今年不仅提前启动，更通过“官方直降”与“跨店满减”双玩法组合，为消费者提供更直接的优惠体验。

在活动玩法上，京东推出两大核心促销形式。其中“官方直降”为单品促销模式，商品价格需遵循平台设定的最低让利比例，商家可在此基础上叠加更大优惠，促销费用由商家全额承担。该玩法支持与单品促销、跨店满减、送礼折扣、东券、京券、满赠促销及国家补贴等优惠叠加使用，为消费者提供多重优惠组合。

另一核心玩法“跨店满减”则推出每满300元减50元的力度（优惠上限40000元），同样由商家承担全部费用。用户无需领券即可享受优惠，且支持与单品促销、多件直降、东券、京券及满赠促销叠加，但不可与普通总价促销(如满减、满折)同时使用。京东鼓励全品类商家参与，尤其倡导以全店商品形式报名，以提升消费者购物体验。

为保障价格承诺的规范性与一致性，京东明确要求商家在商品主图、详情页等宣传中，不得承诺与系统设置价保标签不符的期限，实际承诺天数不得超出平台标注的价保服务周期，且以系统记录为准。这一举措旨在维护消费者权益，确保大促期间价格透明可信。

