马斯克考虑推特支付功能 要做成美版微信？

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:据报道，Twitter 的新任CEO马斯克表示，他计划将 Twitter 变成一个用户可以购买东西并提供货币市场账号的平台。

周三，马斯克在Twitter Spaces上主持了一场音频直播，希望能安抚持怀疑态度的广告商。马斯克在直播中解释说，Twitter 打算“帮助创作者赚钱”，但需要提供一种“相较于其他方案具有竞争力”的方式。“这是明摆着的措施。”马斯克说。

马斯克随后谈到，每个月向推特支付8美元订阅费的认证用户将从中受益，因为该公司将知道这些人已经“通过支付系统认证”。

“比如，我们现在可以说，你的账户上有余额，你想把钱汇给推特上的其他人吗?”马斯克说，“也许我们会在他们的账号上预存10美元，让他们可以在推特内随意汇款。”

如果他们有一个与他们的 Twitter 账户相关联的经过验证的银行账户，则可以全额转移他们的 Twitter 余额。“下一步是提供一个非常有吸引力的货币市场账户，并提供非常高的余额回报，”马斯克说。他表示，推特可能会因此增加“借记卡、支票之类的东西”。

值得一提的是，马斯克并未承诺这些计划一定会落实，因为他似乎只是在匆忙地进行一场头脑风暴。

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